Вакцины: ответы на ваши вопросы

Эксперты отвечают на самые распространенные вопросы о вакцинах от COVID-19

Миллионы людей по всему Соединенному Королевству уже получили первую дозу вакцины против COVID-19. Вакцины обеспечивают лучшую защиту от COVID-19, обучая иммунитет, как бороться с реальным вирусом. Две вакцины, распространяемые в королевстве сегодня, соответствуют строгим стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным независимым органом – Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Как в случае с любыми новыми лекарствами, у людей возникают вопросы, ответы на которые они бы хотели получить. И эксперты постарались ответить на самые распространенные из них.

Я молод и в отличной форме. Зачем мне прививка от коронавируса? Мне обычно даже не предлагают прививку от гриппа – в чем же разница?

Доктор Фарзана Хуссейн, врач общей практики из Ньюэма, Восточный Лондон: «Ковид отличается от вируса гриппа. У молодых людей не наблюдается долговременных осложнений от гриппа, они также не умирают от него, основная смертность приходится на пожилых людей. В случае с ковидом молодой возраст уменьшает вероятность летального исхода, но различные факторы могут повышать риски неблагополучного исхода. К примеру, люди, принадлежащие к британским национальным меньшинствам, по последним данным, чаще страдают от длительного воздействия COVID-19 и подвергаются большим рискам неблагоприятного течения болезни».

Я уже переболела ковидом, значит, у меня есть антитела. Зачем мне прививка?

Доктор Хуссейн: «Нам неизвестно, как долго сохраняется иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, появляются все новые варианты. Этим людям не менее важно сделать прививку – она обеспечивает более сильную защиту от коронавируса и на более длительное время».

Мне пришло приглашение вакцинироваться, но я предпочитаю подождать, когда прививку сделают больше людей и можно будет удостовериться в ее безопасности. Это ведь разумный подход?

Доктор Рагиб Али, старший научный сотрудник в сфере клинических исследований отделения эпидемиологии MRC Кембриджского университета и врач Национальной службы здравоохранения: «Миллионы людей по всему миру сделали прививку. Нет смысла ждать, ведь уже известно, что вакцины безопасны. Некоторые люди сталкиваются с кратковременными побочными эффектами, такими как повышение температуры, упадок сил или усталость. Я испытала это на себе в течение нескольких дней. Но я знаю, какова альтернатива: не сделав прививку, мы рискуем заболеть ковидом и, возможно, впоследствии попасть в реанимацию или даже умереть».

Были ли вакцины протестированы на разных категориях населения, чтобы безопасность была обеспечена для всех?

Доктор Али: «Исследования действия вакцин проводились по всему миру, в Азии, в Южной Америке, в Китае и Африке. Люди самых разных национальностей, включая представителей британских этнических меньшинств, принимали участие в этих исследованиях. Мы знаем, что вакцина эффективна для всех этнических групп. Кроме того, свойства иммунитета не сильно варьируются в зависимости от этнической принадлежности человека».

Я читала в газетах, что вакцины могут вызывать серьезную аллергическую реакцию. Как я могу быть уверена, что этого не случится в моем случае?

Доктор Али: «Серьезные аллергические реакции бывают крайне редко – все эти случаи можно пересчитать по пальцам. Если у вас нет аллергии на сами ингредиенты вакцины, она безопасна для вас».

Безопасна ли вакцина для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца или астма, и как она будет взаимодействовать с лекарствами, какие я принимаю?

Доктор Али: «Она совершенно безопасна для людей, страдающих диабетом, сердечными заболеваниями и астмой, для них риск побочных эффектов так же невысок, как и для остальных. Кроме того, вакцина не взаимодействует с какими-либо медикаментами, применяющимися для лечения этих заболеваний. Однако если вы все равно переживаете, обсудите этот момент с вашим терапевтом».

Могу ли я попросить своего доктора назначить мне определенную вакцину? Правда ли, что у некоторых более сильные побочные эффекты? И что некоторые вакцины более тщательно тестировались, чем другие?

Доктор Али: «Нет, обе вакцины – как от Pﬁzer/BioNTech, так и оксфордская AstraZeneca – эффективны, прошли все необходимые проверки и одинаково безопасны. Нет никаких свидетельств в пользу того, что побочные эффекты от какой-то конкретной вакцины более или менее выражены».

Почему есть интервал между двумя необходимыми дозами?

Доктор Али: «Интервал основан на рекомендациях Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) и ведущих британских санитарных врачей. Данные клинических исследований показывают, что для оксфордской вакцины оптимален промежуток 12 недель, который также эффективен в случае с Pfizer. Эта методика спасает больше жизней в целом, чем быстрая вакцинация двумя дозами вдвое большего количества людей».

Вакцина была разработана так быстро – я не понимаю, как это возможно в случае с таким новым вирусом.

Преподобный доктор Теми Одеджайде, пастор лондонской христианской церкви «Дом на камне» и квалифицированный врач: «При общении со специалистами в области вакцинации становится ясно, что, несмотря на невероятную скорость разработки антикоронавирусных вакцин, все меры, необходимые для подтверждения их безопасности, были приняты. Технологии не стоят на месте, теперь их поддерживают дотации, кроме того, постоянно проводятся тесты, поэтому разработка новых вакцин происходит в разы быстрее, чем это было раньше».

Исследования подтверждают безопасность вакцины, я не спорю. Но как можно быть уверенным, что опасные побочные эффекты не проявятся через несколько лет?

Доктор Никки Канани, врач общей практики клиники на юго-западе Лондона, медицинский директор организации Primary Care, NHS England: «Наша уверенность объясняется тем, что мы уже знаем, как ведут себя другие вакцины. Мы делаем прививки всю жизнь – в детстве или выезжая за рубеж. Если побочные эффекты проявляются, они обычно длятся в течение суток или нескольких недель после вакцинации, а не годами. Кроме того, ученые тестировали вакцины месяцами и применяют их на практике с декабря прошлого года. Все данные показывают, что серьезные побочные эффекты очень, очень редки».

Защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса?

Доктор Канани: «Все, что можно сказать на данный момент, – да, они это делают, но в разной степени. Мы также знаем, что со временем все вирусы мутируют, что это вынуждает разрабатывать новые вакцины (как происходит каждый год с прививкой от гриппа) и что теперь ученые могут разрабатывать новые версии вакцин сравнительно быстро».

Одобряют ли вакцинацию религиозные сообщества?

Доктор Соня Бабу-Нараян, заместитель медицинского директора фонда British Heart Foundation: «Люди спрашивают, не противоречит ли вакцинация их вере, и многие религиозные лидеры считают, что нет. Британская исламская медицинская ассоциация рассматривает все типы вакцин как рекомендуемые, так же как Мусульманский совет Британии, Британская община сикхов, Церковь Англии и католическая церковь. Кроме того, 80 докторов, принадлежащих к иудейской общине Британии, обнародовали заявление, которое подтверждает, что вакцина не содержит некошерных компонентов».

Мэри Эдисон, 34 года, аудитор из Южного Лондона, ухаживает за больной матерью: «Вакцинация была для меня жизненно важным решением. До этого тревога просто зашкаливала. Я ухаживаю за матерью, которая страдает психическим заболеванием, и делю ответственность со своими братьями и сестрами. Это длится уже долгие годы, и я прекрасно осознаю, как это сказывается на моем собственном душевном равновесии. Кроме того, я страдаю хронических заболеванием, которое вызывает трудности с дыханием. Симптоматика коронавируса предполагает, что, если бы я подхватила вирус, мне бы грозила мучительная смерть».

Зена Форстер, 65 лет, живет в окрестностях Ньюкасла, имеет хроническое заболевание сердца (поддерживает благотворительную организацию The British Heart Foundation), в 2016 году перенесла инсульт: «Я получила первую дозу вакцины пару недель назад. Я была очень рада и взволнована! Ведь вакцина – это способ защитить не только себя, но и свою семью, друзей и любимых. Я бы ужасно себя чувствовала, если бы узнала, что кого-то заразила этим вирусом».

На сегодня вакцинировано больше половины взрослого населения Соединенного Королевства. Это феноменальное достижение – свидетельство грандиозных усилий NHS и врачей общей практики по всей стране. Но главное – чтобы в итоге прививку от коронавируса сделал каждый ее житель.

Почему так важно получить вторую дозу вакцины?

Вторая доза очень важна, если ее ввести своевременно. Первая доза уже обеспечивает высокий уровень защиты, но для того, чтобы защита длилась дольше, каждому необходимо привиться от коронавируса второй раз.

Насколько эффективны вакцины?

Новейшее исследование эффектов вакцин от Public Health England показало, что вакцины обеспечивают высокий уровень защиты, снижают риски заражения ковидом, сокращают количество тяжелых случаев COVID-19, в том числе приводящих к госпитализации, а также уменьшают количество смертей, вызванных этим вирусом.