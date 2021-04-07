Адвокат Юлия Барнс – о пандемии, бизнесе и увольнениях

О том, с какими проблемами в правовом поле столкнулся бизнес в пандемию, каким образом государство помогло работодателям сохранить персонал, а также как зарегистрировать компанию и защитить интеллектуальную собственность, чтобы избежать судебных тяжб, рассказала адвокат, основательница и управляющий партнер юридической компании Barnes Law Юлия Барнс.

– На какие аспекты бизнеса сильнее всего повлиял COVID-19 с юридической точки зрения?

– На мой взгляд, это вопрос в большей степени экономический. Появились карантинные правила, например владельцы коммерческих помещений временно не выселяют арендаторов-должников из коммерческой недвижимости, но в целом кардинальных изменений нет.

Главным образом в пандемию закрылись компании, бизнес в которых велся, как говорится, сlose to the line, и в отсутствие прибыли у них не было финансовой возможности его поддерживать. Наши клиенты в основном представители более крупного бизнеса, которому пришлось провести переорганизацию оперативной части ведения бизнеса и сократить расходы.

Некоторым пришлось закрыться, но большая часть наших клиентов продолжает заниматься бизнесом, переформатируя его или выбирая новые концепции. Такой подход как раз и характерен для более опытных предпринимателей. Наиболее сильно карантин затронул такие сферы, как event-индустрия, спортивные и фитнес-клубы, магазины, торгующие промышленными товарами, на работу которых был наложен запрет или ограничения. Есть отрасли, где, наоборот, отмечается рост – строительство, IT. Конечно, влияет состояние неопределенности: когда закончится пандемия и что будет дальше? Общая тревожность у представителей делового сообщества есть.

Что касается трудовых отношений, то для того, чтобы избежать массовых сокращений и увольнений персонала, особенно в наиболее пострадавших отраслях, уже в марте 2020 года британское правительство запустило программу, которая помогает работодателям в сохранении рабочих мест, компенсируя полностью или частично (от 80 до 100%) зарплаты сотрудников. С мая размер помощи от государства будет постепенно уменьшаться, с июля работодателям нужно будет начинать доплачивать за неотработанные часы. Закончится программа в сентябре 2021-го. Но сейчас, несмотря на многочисленные разговоры о начале третьей ковидной волны, работодатели начали постепенно возвращать персонал в офисы.

– Каких ошибок, подводных камней нужно избегать при регистрации новой компании?

– Необходимо учитывать два основных критерия. Во-первых, продумать, какой будет налоговая ставка, что выгоднее – быть частным предпринимателем (self-employed) или открыть юридическое лицо. Во-вторых, оградить от рисков свои личные активы на случай, если что-то в бизнесе пойдет не так, и зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

Можно открыть компанию и без юридического сопровождения, например заполнив стандартную форму онлайн на сайте государственной организации Companies House, и зарегистрировать ее в течение 24 часов. Также можно заполнить и печатную форму, но таким способом сейчас практически никто не пользуется.

При таком оформлении вы получаете типовой устав, в котором не учитывается достаточно много аспектов защиты. В нем не прописаны такие механизмы, как урегулирование споров и выход из состава учредителей, оценка акций, продажа доли одним из участников и т. д. А если в компании несколько собственников, необходимо заключить еще один договор, регулирующий отношения между соучредителями. И когда составляется этот документ, соответственно, и устав тоже меняется, его корректируют под допсоглашение.

Регистрируя фирму, основанную на доверии, когда впереди много амбициозных планов, изначально никто не думает о том, что отношения могут испортиться, а решать такие споры долго и дорого. И на мой взгляд, людям, вступающим в совместный бизнес, следует заблаговременно обдумать все нюансы, это задача приоритетная.

Достаточно часто возникают вопросы по защите интеллектуальных прав, например продукта, торгового знака. В принципе, это довольно простая процедура, но лучше заранее озаботиться регистрацией интеллектуальной собственности, чем потом доказывать свою правоту в долгих и дорогостоящих судебных разбирательствах. Причем сделать это иногда бывает сложно. Не всегда получается доказать, что именно ваша компания первой стала использовать какой-либо торговый знак или выпускать некий продукт. Кроме того, в Британии действует правило, согласно которому права на обладание торговым знаком принадлежат его создателю (дизайнеру), вне зависимости от того, оплачена его работа или нет. Поэтому важно на этапе составления договора об оказании подобных услуг обратить внимание на то, кому принадлежат права на владение торговым знаком.

Существует специальный перечень, где собраны все запатентованные торговые знаки и марки. На практике наша компания довольно часто сталкивается со случаями, когда во время регистрации приходит письмо, в котором говорится, что у клиента другой фирмы похожая марка уже зарегистрирована и он против использования подобной марки нашим клиентом. Конечно, есть механизмы, с помощью которых можно на законном уровне вывести схожую марку на рынок, но для этого нужно будет договариваться с другим участником спора и заключить договор, в котором будут прописаны все нюансы ее использования, например территория, или, возможно, потребуется частично изменить дизайн и т. д. Но полностью полагаться на доводы второй стороны немного опасно. Поэтому регистрация марки – это не только способ себя защитить, но и механизм, при котором вас оповещают, если кто-то пытается зарегистрировать аналогичный или похожий знак. И у вас есть возможность что-то предпринять в рамках правового поля.

– В каких случаях нельзя уволить сотрудника и как получить максимальную компенсацию при сокращении?

– При увольнении сотрудников есть определенные процедуры, которые компании должны соблюдать. Например, сокращение не должно быть завуалировано под увольнение. Потому что для каждого вида действуют свои механизмы. В Британии в принципе нет Трудового кодекса, но мы апеллируем к прецедентному праву, а также есть регуляции, которые до «Брекзита» шли из Брюсселя и адаптировались на месте. Сейчас все новые регуляции будут уже только английские.

Во-первых, в компании должны убедиться, что у них нет возможности предложить сотруднику другие варианты: либо иной график работы (сокращение рабочих часов), либо иную вакансию (если у него есть для нее компетенции и навыки). Или предложить другим сотрудникам, например пенсионного или предпенсионного возраста, взять выплату и освободить для него место – этот способ называется добровольным сокращением. Существует два вида компенсаций: государственная и от компании – как правило, в крупных организациях она гораздо больше. Есть государственный сайт, на котором можно с помощью калькулятора подсчитать сумму причитающейся выплаты, введя в поисковик свои данные: дату поступления на работу, возраст, стаж и зарплату перед увольнением.

Также сотруднику нужно проверить свой контракт – возможно там прописан действующий в компании внутренний механизм расчета компенсации. К сожалению, многие люди несерьезно относятся к трудовым договорам и зачастую обращаются за консультацией, не имея на руках контракта. Кроме того, юридическая терминология довольно специфичная, поэтому здесь две проблемы: и читают неаккуратно, и понять до конца сложно. Конечно, в некоторых случаях без юриста не обойтись.

Тем не менее, несмотря на пандемию, компании старались максимально сохранить свои коллективы. Потому что квалифицированные кадры – это актив любой организации. И хотя соискателей на вакансии немало, найти специалиста – и профессионального, и чтобы он быстро влился в коллектив, изучил принципы и устои компании – непростая задача.

Подготовила Елена Неделя