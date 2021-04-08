На получение паспорта теперь может уйти до десяти недель

Паспортная служба предупреждает об увеличившемся сроке выдачи документов

Министерство внутренних дел Великобритании предупредило, что обработка заявок на оформление и замену британского паспорта может занять в три раза больше времени, чем обычно, – до десяти недель. Например, если вы обратились в ведомство 6 апреля, то паспорт получите приблизительно 16 июня, пишет The Guardian.

Промедление может быть связано с возобновлением международных полетов после пандемии. Если раньше в течение года заявление на получение нового паспорта подавали около 7 млн человек, то в 2020 году – только 4 млн. В этом году после снятия запрета на путешествия количество желающих может резко возрасти, предупредили в министерстве.

Граждане Великобритании, чьи паспорта в скором времени станут недействительными, получат СМС-сообщения с просьбой учесть увеличившийся срок выдачи.

Согласно плану выхода из карантина, возобновление международных полетов из Великобритании будет возможно с 17 мая. Правительство обещает представить систему цветового кодирования для стран в зависимости от эпидемиологической ситуации – от красного до зеленого. Кроме того, после Брекзита обладатели британских паспортов перед выездом в страны ЕС должны убедиться, что срок их действия истекает не раньше, чем через шесть месяцев.