У каждого третьего переболевшего COVID-19 выявили нервное или психическое расстройство

Риск появления расстройства напрямую коррелирует с тяжестью заболевания

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, выявили нервное или психическое расстройство спустя полгода после заражения, пишет The Guardian. Результаты совместного исследования британских и американских ученых были опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry.

Исследовательская группа проверила данные 236 тыс. пациентов на наличие каких-либо осложнений после болезни. У 34% из них нашли несколько видов расстройств, причем наиболее распространенным было тревожное расстройство (его выявили у 17% переболевших) и аффективное расстройство (у 14%). Чуть реже фиксировались расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ (7%), бессонница (5%), деменция (0,7%).

Риск появления расстройства напрямую коррелирует с тяжестью заболевания. Из тех, кто был госпитализирован в реанимацию, у 7% выявили инсульт и почти у 2% – деменцию.

Шанс получить подобное осложнение после COVID-19 на 44%, чем при гриппе, подсчитали ученые. Ведущий автор исследования, профессор Оксфордского университета Пол Харрисон уверен, что последствия пандемии еще долго будут оказывать нагрузку на систему здравоохранения.