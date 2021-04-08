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Сад на территории Букингемского дворца откроют для посетителей

Сад на территории Букингемского дворца откроют для посетителей
Фото:123rf.com

У публики появится возможность прогуляться по его территории и даже устроить пикник

Этим летом сад на территории Букингемского дворца впервые откроют для посетителей, пишет The Guardian. С 9 июля по 19 сентября он будет доступен для публики. Желающие смогут увидеть самые укромные уголки сада площадью более 15 гектаров, посмотреть на названные в честь королевы Виктории и принца Альберта платаны, полюбоваться розарием и даже устроить пикник на одной из лужаек.

Сад охватывает большую часть территории бывшего Большого сада Горинга (Goring Great Garden), названного так в честь лорда Джорджа Горинга. Он был спроектирован королевским садовником Генри Уайзом, а свой современный вид приобрел благодаря Уильяму Элтону, который внес изменения в соответствии с планом короля Георга IV.

В апреле и мае по выходным желающие смогут попасть на экскурсию по весеннему саду и полюбоваться цветущими лугами, покрытыми примулами, колокольчиками, камелиями и магнезиями. Из-за коронавирусных ограничений экскурсии по дворцу будут проводиться в усеченном формате: желающие смогут увидеть лишь несколько комнат и залов дворца в мае и июне.

Получить более подробную информацию и забронировать билеты можно на сайте rct.uk или по телефону +44 (0) 303 123 7300.

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