Сад на территории Букингемского дворца откроют для посетителей

У публики появится возможность прогуляться по его территории и даже устроить пикник

Этим летом сад на территории Букингемского дворца впервые откроют для посетителей, пишет The Guardian. С 9 июля по 19 сентября он будет доступен для публики. Желающие смогут увидеть самые укромные уголки сада площадью более 15 гектаров, посмотреть на названные в честь королевы Виктории и принца Альберта платаны, полюбоваться розарием и даже устроить пикник на одной из лужаек.

Сад охватывает большую часть территории бывшего Большого сада Горинга (Goring Great Garden), названного так в честь лорда Джорджа Горинга. Он был спроектирован королевским садовником Генри Уайзом, а свой современный вид приобрел благодаря Уильяму Элтону, который внес изменения в соответствии с планом короля Георга IV.

В апреле и мае по выходным желающие смогут попасть на экскурсию по весеннему саду и полюбоваться цветущими лугами, покрытыми примулами, колокольчиками, камелиями и магнезиями. Из-за коронавирусных ограничений экскурсии по дворцу будут проводиться в усеченном формате: желающие смогут увидеть лишь несколько комнат и залов дворца в мае и июне.