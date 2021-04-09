Правительство представило новую систему ограничений при въезде в страну

Но сроки возобновления международных полетов пока не определены

9 апреля министр транспорта Великобритании Грант Шеппс представил новую систему ограничений для въезжающих в страну, которая начнет действовать по мере возобновления международных полетов. В зависимости от количества заражений и процента вакцинированного населения все страны мира поделят на «зеленые», «желтые» и «красные». Для прибывающих будут действовать разные правила.

«Зеленые» страны: жителям Великобритании необходимо сдать два теста на COVID-19 – один перед путешествием и один на второй день после возвращения. Самоизолироваться при этом нужно только при получении положительного результата.

«Желтые» страны: путешественникам необходимо сдать три теста – один перед путешествием и два на второй день и восьмой день после возвращения. Прибывающим из этих стран необходимо самоизолироваться на 10 дней. У них также есть возможность закончить карантин раньше, сдав последний тест на пятый день после возвращения.

«Красные» страны: на туристов будут распространяться действующие правила стран из «красного списка» – это обязательная самоизоляция в карантинном отеле и три теста на COVID-19, один перед отправлением и два после возвращения.

Туристы, отправляющиеся в «красные» страны, должны забронировать отель перед отъездом, а прибывающие из «желтых» и «зеленых» стран – заранее заказать тесты от одного из утвержденных правительством поставщиков.

Некоторые СМИ заявили, что стоимость тестирования завышена (от £120 на человека), после чего правительство пообещало поговорить с поставщиками по вопросу снижения цен, сообщает BBC.