Умер принц Филипп

Супругу королевы Елизаветы II было 99 лет

Утром 9 апреля ушел из жизни принц Филипп, герцог Эдинбургский, сообщил Букингемский дворец. «Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», – говорится в официальном обращении пресс-службы Букингемского дворца.

Он был самым долгоживущим принцем-консортом в истории британской монархии и сопровождал королеву во всех официальных визитах. В мае 2017 года, в возрасте 96 лет, герцог Эдинбургский принял решение отойти от исполнения королевских обязанностей. С тех пор Елизавета II начала появляться на официальных приемах вместе со своим сыном принцем Чарльзом.

16 февраля 2021 года герцога Эдинбургского госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в связи с плохим самочувствием, а затем перевели в госпиталь Святого Варфоломея. 3 марта он перенес операцию на сердце, а 16 марта вернулся в Виндзорский замок. Официальных подробностей о похоронах пока нет, однако Sky News сообщает, что принц Филипп был против масштабных траурных церемоний. Букингемский дворец опубликует информацию после решения королевы.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1939–1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, получил звание мичмана и провел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну.

Во время обучения в колледже Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, после чего между ними завязалась переписка. В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на принцессе. Бракосочетание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

До того, как стать герцогом Эдинбургским, Филипп был принцем Греции и Дании, племянником греческого короля. Родившийся на острове Корфу, принц не являлся гражданином Великобритании, хотя имел английское и немецкое происхождение. Ради женитьбы на Елизавете II ему пришлось отречься от своих титулов при рождении, стать гражданином Великобритании и взять имя Филипп Маунтбеттен.

«Это тот единственный человек в мире, который относится к королеве просто как к любому другому человеку на планете. Я думаю, она ценит это», – как-то отметил бывший личный секретарь Ее Величества.