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В Лондоне откроется выставка Фаберже

В Лондоне откроется выставка Фаберже
Яйца «Московский Кремль», «Александровский дворец» и «Трехсотлетие Дома Романовых»twitter.com/V_and_A

Драгоценные экспонаты представят в музее Виктории и Альберта

В ноябре в музее Виктории и Альберта откроется выставка Fabergé in London: Romance to Revolution, сообщает Afisha London. На ней впервые будут представлены три императорских яйца Фаберже из знаменитой коллекции, созданной для российской монаршей семьи в период с 1885 по 1916 годы.

Особого внимания заслуживает яйцо «Московский Кремль», которое еще никогда не вывозили из России. Николай II заказал его у Дома Фаберже в качестве подарка на Пасху для своей супруги Александры Федоровны. Яйцо представляет собой миниатюрную копию Успенского собора, где венчались российские цари, а внутри него спрятаны часы и музыкальная шкатулка.

Из Оружейной палаты в Лондон также доставят яйца «Александровский дворец» и «Трехсотлетие Дома Романовых».

Музей обещает представить более двухсот экспонатов и рассказать о связи ювелирного дома с Лондоном. Британская столица была единственным местом за пределами Российской империи, где располагался бутик Фаберже.

Выставка Fabergé in London: Romance to Revolution пройдет с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022 года. Билеты еще не появились в продаже, но узнать больше о мероприятии уже можно на сайте музея.

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