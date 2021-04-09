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Иностранным медработникам продлят визы еще на один год

Иностранным медработникам продлят визы еще на один год
Фото:123rf.com

Министерство внутренних дел обещает облегчить бюрократические процедуры  

Визы работающего в Великобритании иностранного медицинского персонала будут продлены автоматически еще на один год, сообщает BBC со ссылкой на министерство внутренних дел. В первую очередь это касается врачей, медсестер и фельдшеров, чье разрешение на проживание истекает до 1 октября 2021 года.

Им будет нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте ведомства, однако платить за это не придется. Визы также будут продлены их партнерам и детям до 18 лет, находящимся в стране.

В прошлом году министерство внутренних дел также продлило визы иностранным медработникам в связи с началом пандемии коронавируса. Тогда в стране остались более 10 тыс. специалистов, в этом году разрешение на проживание продлят 14 тыс. человек.

Стоимость визы для медицинских работников на срок от трех до пять лет составляет £464, на срок до трех лет – £232. Ее необходимо продлять по истечении срока действия или при смене рабочего места.

Генеральный секретарь профсоюза Unison Кристина Макани заявила, что новость позволит тысячам сотрудников NHS вздохнуть с облегчением, однако раскритиковала правительство за исключение из этой схемы социальных работников.

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Иностранным медработникам продлят визы еще на один год
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