Биодобавки месяца: баобаб, алоэ и джимнема

Три активные добавки, которые не повредят весной.

Источники витамина С

Витамин С, или аскорбиновая кислота, является важным элементом, поддерживающим работу организма. Он помогает во многих биологических функциях нашего организма, включая синтез коллагена, заживление ран, а также восстановление и поддержание функции хрящей, костей и зубов. Витамин С – это антиоксидант, то есть может нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки на генетическом уровне.

Помимо устранения непосредственно его дефицита, считается, что витамин С следует принимать, так как он помогает в лечении или профилактике множества заболеваний: простуды, астмы, бронхита, рака, хронических болей, гастрита, глаукомы, болезни сердца, гипертонии, остеоартрита и болезни Паркинсона. Хотя эти утверждения недостаточно подкреплены, в последние годы было сделано несколько многообещающих открытий.

Интересно, что витамин С может замедлить выведение эстрогена из организма, поэтому прием витамина С вместе с эстрогенами или контрацептивами на основе эстрогена может увеличить риск побочных гормональных эффектов. Поэтому не забывайте советоваться с врачом и принимать такие препараты осторожно.

Витамин C содержится в продуктах питания и пищевых добавках. Если вашему организму его не хватает, вы можете увеличить потребление следующих продуктов:

• красный перец – 95 мг на порцию 1/2 чашки;

• апельсиновый сок – 90 мг на порцию 3/4 чашки;

• апельсин – 70 мг на один фрукт среднего размера;

• киви – 64 мг на один фрукт среднего размера;

• зеленый перец – 60 мг на порцию 1/2 чашки;

• брокколи (приготовленная) – 51 мг на порцию 1/2 чашки;

• клубника – 49 мг на порцию 1/2 чашки;

• брюссельская капуста (приготовленная) – 48 мг на порцию 1/2 чашки;

• томатный сок – 33 мг на порцию 1/2 чашки;

• дыня – 29 мг на порцию 1/2 чашки.

Плоды баобаба – кладезь витамина С

60 капсул // bao-med.com

Витамины для волос, кожи и ногтей с питательным порошком из плодов баобаба обогащены биотином, цинком и фолиевой кислотой, подходят для веганов. Употреблять их нужно по две капсулы в день, желательно во время еды.

Эта пищевая добавка разработана специально для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Основной компонент – питательный порошок из плодов южноафриканского баобаба. Он очень питательный и содержит витамин С в большой концентрации, а также кальций, магний, калий и клетчатку. Сначала из баобаба извлекают семена – они используются в производстве другого продукта марки (масла), – а порошок просеивают. Он и содержится в пищевых добавках Bao-Med.

Органический порошок из плодов баобаба является отличным антиоксидантом. Биотин способствует нормальному росту волос, а также помогает сделать волосы сильными и блестящими. Фолиевая кислота полезна для процесса деления клеток, особенно быстрорастущих, как в наших волосах.

Кальций (+ витамин D) влияет на формирование костей, поэтому он особенно необходим организму в период роста. Кроме того, он нужен для сохранения здоровых и красивых зубов.

Магний участвует почти во всех процессах организма, является противострессовым, противотоксичным, противоаллергическим, противовоспалительным фактором, защищает от ионизирующих лучей и регулирует температуру тела.

Цинк поддерживает регенеративную способность кожи и ее здоровье. Он необходим для формирования костей, а также для нормального роста и развития организма. Его недостаток вызывает множество неудобств, от появления прыщей до выпадения волос. Уровень цинка падает после приема алкоголя.

Заживляющий сок алоэ

Гель, извлеченный из внутренней части листа алоэ, содержит много различных биологически активных веществ. Как показали исследования, именно полисахариды-глюкоманнаны, включая биополимер ацеманнан, определяют его высокую биологическую активность, способствуют укреплению иммунитета, подавляют воспалительных процессов и обладают сильным антивирусным действием. Помимо полисахаридов, растение содержит глюкозу, фруктозу, белки и почти все аминокислоты, включая комплекс незаменимых аминокислот, в которых остро нуждается наш организм, но которые сам не синтезирует.

Гель алоэ также богат витаминами (В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е, холин, провитамин А), минералами и микроэлементами (более двадцати необходимых организму, включая кальций, магний, калий, цинк, селен, марганец, кремний) и ферментами.

В составе сока алоэ присутствуют природные антисептики: салициловая кислота, фенол, сера, а также лупеол – в комплексе они обеспечивают хороший противовоспалительный эффект, а салициловая кислота еще и обезболивающий.

Основное свойство, за которое так любят это растение ученые, – иммуностимулирующее. Специфические вещества, названные биостимуляторами, вырабатываются в листьях алоэ под воздействием низких температур и при отсутствии света. Они повышают защитные реакции организма. Сок алоэ содержит вещества, эффективные при хронических заболеваниях кожи, а также обладает высокой пищеварительной активностью. Он помогает безболезненному рассасыванию омертвевших тканей. Сапонины имеют очищающие и антисептические свойства. Считается, что сапонины блокируют гормон, ответственный за запуск всех воспалительных реакций.

Наша пища, к сожалению, насыщена настолько большим количеством крахмалов, что пищеварительная система с трудом с ним справляется. Сок алоэ насыщает организм ферментами (каталаза, оксидаза, амилаза, целлюлаза), расщепляющими крахмалы и другие трудноусваиваемые вещества.

Perfect Aloe Matrix

От £29,95 за 60 капсул // lookandhealth.com

Максимальная концентрация целебного порошка алоэ – в капсулах Perfect Aloe Matrix. Порошок намного мощнее, чем, например, сок алоэ. Этот продукт был создан в результате исследований и разработок, проведенных доктором Иваном Данхофом (Dr Ivan Danhof), которого еще называют «Отец алоэ».

Отличие от других продуктов из алоэ – специальная система обработки растения без потери его природных лечебных свойств. Листья алоэ проходят фильтрацию традиционным методом, то есть вручную, чтобы обеспечить максимально возможную концентрацию полезных веществ. Всего одна капсула эквивалентна 120 мл высококачественного сока алоэ. Более сложный процесс добычи порошка дает мощный положительный эффект – часто он заметен практически сразу после начала курса Perfect Aloe Matrix, а при постоянном применении добавки появятся и впечатляющие долгосрочные результаты.

Чай, блокирующий сахар

Wellfinitea Herbal Organic Green Tea

От £16,99 // wellfinitea.co.uk

Если вам сложно отказаться от десерта и постоянно хочется чего-то сладкого, вы не одиноки. В среднем каждый британец употребляет около 48 кг сахара в год, что превышает рекомендуемый дневной лимит сахара для взрослых – 30 г в день (согласно рекомендациям NHS). Сахар, который мы чаще всего потребляем, содержится в конфетах, пирожных, печенье, безалкогольных напитках или соках, и многим от них сложно отказаться. Новинка – зеленый чай Wellfinitea – обещает помочь избавиться от тяги к сахару, похудеть естественным путем и улучшить иммунитет.

Листья джимнемы помогают регулировать уровень сахара в крови, поддерживать нормальный вес, повышают эффективность инсулина.

Листья пандана (Pandanus Palm) используются в Аюрведе для облегчения и лечения множества кожных проблем, регулируют уровень сахара в крови.

Стевия полезна для похудения, используется как натуральная альтернатива или заменитель сахара.

В листьях кустарника Gymnema Sylvestre содержится джимнемовая кислота, которая блокирует часть ваших вкусовых рецепторов, делая сладкие продукты менее вкусными, а также помогает их быстрому усвоению. Идея проста: чем меньше удовольствия вы получаете от сахара, тем меньше сахара вам захочется. Исследования показали, что активный ингредиент также блокирует сахар в кишечнике, помогая избавиться от тяги к десерту после принятия пищи.

Wellfinitea Herbal Organic Green богат антиоксидантами и является отличным источником железа и витамина С. Продукт помогает поддерживать здоровую иммунную систему, не содержит кофеина (можно пить перед сном), он на 100% органический и веганский. Действует как блокатор сахара (при ежедневном приеме пищи и напитков). Способ применения: настаивайте чайный пакетик в 240 мл воды 3–5 минут. Один пакетик можно использовать на 5–8 чашек, которые вы будете принимать в течение дня.