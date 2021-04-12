﻿﻿﻿﻿﻿

Малый бизнес готовится к сокращению штата

Малый бизнес готовится к сокращению штата
Фото:123rf.com

14% компаний планируют уволить сотрудников

По данным Федерации малого бизнеса Великобритании (FSB), 58% компаний ждут повышения прибыли в ближайшие три месяца, однако около 30% полагают, что она уменьшится. 14% руководителей предприятий малого бизнеса готовятся к сокращению штата в текущем квартале, пишет The Independent. Всего в опросе FSB приняли участие 1,7 тыс. компаний страны.

«Вызывает беспокойство один факт того, что столько компаний говорят об увольнениях», – отметил председатель Федерации малого бизнеса Майк Черри. Программа поддержки рабочих мест Job Retention Scheme будет действовать до конца сентября, при этом доля правительства в выплатах сотрудникам начнет уменьшаться: от 80% до конца июня до 70% в июле и 60% с августа по сентябрь.

Генеральный секретарь профсоюзного центра TUC Фрэнсис О’Грейди опасается, что возвращение сотрудников к работе будет омрачено новым всплеском заражений COVID-19. По ее словам, правительство должно убедиться, что работодатели создали подходящие условия для соблюдения дистанции и предотвращения новых заболеваний. Профсоюзы также просят поднять оплату больничных – из-за того, что сумма небольшая, некоторые сотрудники предпочитают оставаться на рабочем месте и могут заразить коллег.

profile-sample2
Биодобавки месяца: баобаб, алоэ и джимнема
12-04-2021
profile-sample2
Малый бизнес готовится к сокращению штата
12-04-2021
profile-sample2
В магазины Primark выстроились огромные очереди
12-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.