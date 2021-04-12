Малый бизнес готовится к сокращению штата

14% компаний планируют уволить сотрудников

По данным Федерации малого бизнеса Великобритании (FSB), 58% компаний ждут повышения прибыли в ближайшие три месяца, однако около 30% полагают, что она уменьшится. 14% руководителей предприятий малого бизнеса готовятся к сокращению штата в текущем квартале, пишет The Independent. Всего в опросе FSB приняли участие 1,7 тыс. компаний страны.

«Вызывает беспокойство один факт того, что столько компаний говорят об увольнениях», – отметил председатель Федерации малого бизнеса Майк Черри. Программа поддержки рабочих мест Job Retention Scheme будет действовать до конца сентября, при этом доля правительства в выплатах сотрудникам начнет уменьшаться: от 80% до конца июня до 70% в июле и 60% с августа по сентябрь.

Генеральный секретарь профсоюзного центра TUC Фрэнсис О’Грейди опасается, что возвращение сотрудников к работе будет омрачено новым всплеском заражений COVID-19. По ее словам, правительство должно убедиться, что работодатели создали подходящие условия для соблюдения дистанции и предотвращения новых заболеваний. Профсоюзы также просят поднять оплату больничных – из-за того, что сумма небольшая, некоторые сотрудники предпочитают оставаться на рабочем месте и могут заразить коллег.