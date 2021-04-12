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В магазины Primark выстроились огромные очереди

В магазины Primark выстроились огромные очереди
Фото:twitter.com/carlasignorile

С 12 апреля в Англии открываются непродовольственные магазины

С 12 апреля в Англии открываются непродовольственные магазины, парикмахерские и пабы с открытыми верандами, напоминает The Sun. С самого утра можно было заметить огромные очереди в Primark: ретейлер открыл 160 своих магазинов в Англии и Уэльсе.

Часы работы многих из них были продлены, чтобы покупатели успели приобрести все самое необходимое. Очевидцы отметили, что перед одним из бирмингемских магазинов собралось больше ста человек.

Фото: twitter.com/KHemingwaynews

Фото: twitter.com/KHemingwaynews

Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон заявила, что сегодня большой день для бизнеса, который потерял миллионы за пандемию и теперь начнет восстанавливаться.

Несмотря на послабления, в общественных местах по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям Великобритании с просьбой соблюдать правила и вести себя ответственно. Помимо магазинов и пабов в Англии открываются спортзалы, бассейны, маникюрные салоны и зоопарки.

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