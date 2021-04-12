В магазины Primark выстроились огромные очереди

С 12 апреля в Англии открываются непродовольственные магазины

С 12 апреля в Англии открываются непродовольственные магазины, парикмахерские и пабы с открытыми верандами, напоминает The Sun. С самого утра можно было заметить огромные очереди в Primark: ретейлер открыл 160 своих магазинов в Англии и Уэльсе.

Часы работы многих из них были продлены, чтобы покупатели успели приобрести все самое необходимое. Очевидцы отметили, что перед одним из бирмингемских магазинов собралось больше ста человек.

Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон заявила, что сегодня большой день для бизнеса, который потерял миллионы за пандемию и теперь начнет восстанавливаться.

Несмотря на послабления, в общественных местах по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям Великобритании с просьбой соблюдать правила и вести себя ответственно. Помимо магазинов и пабов в Англии открываются спортзалы, бассейны, маникюрные салоны и зоопарки.