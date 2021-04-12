В Европе обсуждают запуск прямых поездов из Лондона в Прагу и Берлин

Новые поезда могут появиться в 2022 году

Нидерландская компания European Sleeper объявила о запуске в апреле 2022 года международных пассажирских поездов Брюссель-Прага, проходящих через Амстердам и Берлин, пишет My London. Билеты в один конец будут стоить порядка €60 (£52). Сразу после этого в компании обсудят запуск рейсов из Лондона.

Соучредитель European Sleeper Элмер ван Бюрен заявил изданию The Observer, что у такого маршрута есть огромный потенциал. «Лондон и Великобритания находятся далеко от континента, поэтому в поездах со спальными местами есть смысл. Мне кажется, даже несмотря на «Брекзит» люди хотят путешествовать в Европу», – добавил он.

Ван Бюрен объяснил, в чем заключается преимущество подобных поездов перед самолетами. Во-первых, меньше очередей и бесконечных проверок при посадке на рейс. Во-вторых, у пассажира есть свободное пространство и время на то, чтобы расслабиться, посмотреть сериалы или почитать книгу. «Поезд медленнее самолета, но время в пути можно провести с большим удовольствием», – отметил ван Бюрен.