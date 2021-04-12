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Правительство начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона

Правительство начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона
Фото:123rf.com

Его обвиняют в лоббировании интересов частной компании

Правительство Великобритании поручило провести расследование в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, пишет The Guardian. Его обвиняют в лоббировании интересов финансовой компании Greensill Capital, в которой он работал с 2018 года.

По имеющимся данным, Кэмерон несколько раз связывался с министром финансов Риши Сунаком и просил включить Greensill Capital в программу государственного кредитования для крупных компаний, испытывающих финансовые трудности во время пандемии. Помимо этого, он устроил встречу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока с главой компании Лексом Гринсилом, на которой обсуждалось введение новой системы оплаты для работников NHS.

11 апреля в свою защиту высказался сам Кэмерон. По его словам, он действовал в лучших интересах и не признает себя виновным в махинациях. Тем не менее, бывший премьер-министр заявил, что извлек несколько полезных уроков – например, что во избежание неприятных ситуаций общаться с правительством по таким поводам нужно максимально открыто.

Лейбористскую партию ответ Кэмерона не удовлетворил; оппозиционные депутаты призвали его выступить в парламенте и ответить на имеющиеся у правительства вопросы.

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