Неизвестные украли самого большого кролика в мире

Хозяйка обещает выплатить £1 тыс. тому, кто его найдет

В графстве Вустершир неизвестные похитили самого большого в мире кролика, сообщает Sky News. В 2010 году кролик Дариус был занесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за того, что длина его тела составляет 129 см. Полиция полагает, что похитители вытащили животное из вольера в Столтоне в ночь с 10 на 11 апреля.



Хозяйка, Аннетт Эдвардс, обратилась к похитителям с просьбой вернуть питомца и предложила вознаграждение в £1 тыс. тому, кто его найдет. Она также отметила, что кролик уже слишком стар для размножения.

Потомки Дариуса не уступают ему по габаритам, пишет Лента. Так, кролик Дейв, появившийся на свет в январе 2019 года, меньше чем за два года отъелся до 25 килограммов. Он короче своего отца всего на девять сантиметров.

Полиция Западной Мерсии просит всех, кто располагает информацией о местонахождении животного, обратиться к инспектору Дарену Райли по номеру 101. Номер инцидента – 00286-I-11042021.