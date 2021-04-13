Работающие из дома сотрудники должны иметь «право на офлайн»

Правительство просят установить нормы, регулирующие порядок удаленной работы

В этом месяце правительство Ирландии регламентировало продолжительность рабочего времени для трудящихся удаленно сотрудников. Теперь они могут не отвечать на запросы начальства вне своего обычного графика, пишет The Guardian.

Профсоюз Prospect призвал британское правительство последовать примеру соседей и определить временные рамки, в течение которых работодатель не имеет права беспокоить сотрудника. Опрос Opinium показал, что эту инициативу поддерживают две трети работников, переведенных на удаленный режим.

Около 35% опрошенных заявили, что их психическое здоровье ухудшилось во время пандемии.

18% сообщили, что работали по из дома по крайней мере на четыре часа в неделю больше, но эту разницу им никто не компенсировал.

Всего в опросе приняли участие 2,4 тыс. человек.

Работник телекоммуникационной отрасли Ангус Уиллер-Роу рассказал, что удаленная работа позволяет избежать заражений во время пандемии, но определиться с окончанием рабочего дня становится все сложнее. «Когда тебе не нужно добираться до офиса и обратно, поневоле трудишься дольше и отвечаешь на запросы работодателей в позднее время», – добавил он.

Представитель министерства по делам бизнеса согласился с аргументами профсоюза и отметил, что принятие закона о защите прав работающих удаленно сотрудников позволит последним найти баланс между карьерой и личной жизнью.

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