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Лондон занял первое место в мире по продажам элитной недвижимости

Лондон занял первое место в мире по продажам элитной недвижимости
Фото:123rf.com

Столица Великобритании привлекает состоятельных покупателей

Лондон занял первое место в мире по продажам супер-элитной недвижимости в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank. На втором месте находится Гонконг, на третьем – Нью-Йорк.

Всего в британской столице был продан 201 объект высшего класса на общую сумму в £2,7 млрд.

Аналитики Knight Frank подсчитали, что продажи супер-элитного жилья (в эту категорию входит недвижимость стоимостью более £7,3 млн) снизились в 2020 году всего на 1%. При этом объем транзакций в Лондоне увеличился на 3%, а в Нью-Йорке и Гонконге уменьшился на 48% и 27% соответственно.

Более трети покупателей на рынке элитного жилья Великобритании были местными гражданами.

На фоне этих цифр особенно заметен контраст по сравнению с показателями продаж обычной недвижимости. Данные Nationwide показывают, что за первые три месяца 2021 года Лондон показал наихудшие результаты среди других городов Великобритании.

Руководитель отдела исследований в Knight Frank Лиам Бейли отметил, что лондонский рынок недвижимости без особых проблем пережил «Брекзит» и пандемию коронавируса, а значит, его популярность в скором времени только возрастет.

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