В Великобритании началась вакцинация людей от 45 до 49 лет

Программа вакцинации идет с опережением графика

С 13 апреля жители Великобритании старше 45 лет могут записаться на прививку против COVID-19, пишет Sky News. Сайт NHS поначалу не справлялся с большим количеством желающих вакцинироваться, но вскоре технические проблемы были решены, сообщил министр по вакцинации Надим Захави

По данным правительства, программа вакцинации в стране идет с опережением графика – предполагалось, что прививка возрастной группы от 50 до 59 лет завершится только 15 апреля.

Более 32 млн человек получили первую дозу препарата, а 7,6 млн вакцинированы полностью.

Исполнительный директор NHS Саймон Стивенс подтвердил, что 95% людей из группы риска по состояния здоровья получили вакцину. «Благодаря нашим медсестрам, докторам, фармацевтам, операционным менеджерам и тысячам других сотрудников и волонтеров программа вакцинации NHS против COVID-19 стала самой успешной в истории страны», – заявил он.

На прошлой неделе Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) заявило, что британцев в возрасте 18-29 лет будут по возможности прививать вакцинами Pfizer или Moderna. Такое решение было принято из-за небольшого риска возникновения тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca.