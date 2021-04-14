Боро-маркет: король среди рынков Лондона

Казалось бы, что в этом лондонском рынке такого: навес на железных столбах, а под ним свежие продукты, мясо, сыры, фрукты-овощи… Но не все так просто – поверьте, это не обыкновенный рынок, а тысячелетний музей вкуса и гастрономии!

Адрес Боро-маркета (Borough Market): 8 Southwark Street, SE1 1TL, в двух минутах от станции метро London Bridge.

Идеальный день для посещения – суббота.

Идеальное время – прийти к открытию. Для оптовиков рынок открывается в 2 часа ночи в будние дни, для публики – в 10 утра в будние дни и в 8 утра по субботам. В воскресенье Боро-маркет закрыт.

Совет: отправляйтесь на рынок с пустым желудком, наличкой и камерой.

Прогулка по мосту

Лондонский мост пережил множество реинкарнаций начиная с 50 года нашей эры. Самой известной из них был старый средневековый мост, законченный в 1209 году. Датой рождения старейшего лондонского продовольственного рынка Боро-маркет источники называют 1014 год, однако первые достоверные упоминания о нем относятся к 1276 году.

К сожалению, к началу XIX века мост сильно износился. Было решено его разобрать, а в 30 метрах от него построить новый, более широкий, соответствующий всем необходимым параметрам. Мост быстро демонтировали, и казалось, что он благополучно канул в Лету. Но, к счастью, это не так. Мы с вами отыщем сохранившийся по сей день вход на узенький мост и через этот «портал времени» направимся к Боро-маркету, как это делали лондонцы примерно восемь веков тому назад.

Найти «портал» очень просто. В 70 метрах от монумента Великому лондонскому пожару находится вход в башню церкви Святого Магнуса Мученика на Лоуэр-Темз-стрит – именно эта арка и была главным пешеходным входом на старый мост. Сотни тысяч, если не миллионы людей прошли через него, пересекая Лондонский Сити до Саутварка и обратно. Здесь, в арке башни, хранится также часть старой римской пристани, датируемая 75 годом нашей эры.

Миновав чудом уцелевший вход, вернемся в наше время и, пройдя по современному Лондонскому мосту, окажемся у входа в Боро-маркет.

Вот тут стоит пояснить. Изначально рынок находился ближе к мосту, однако в XIII веке его переместили южнее, на Боро-Хай-стрит. Сегодня это покажется смешным и даже почти невероятным, но жители Саутварка – района, расположенного на южном берегу Темзы, ближайшего к этому рынку, – когда-то боролись против посягнувшего на него Лондонского Сити. И таки отвоевали.

В XVI–XVII веках район ожил благодаря торговцам, превратившим его в процветающий торговый центр. Появились пабы, театры и другие места развлечений. После многих лет хаоса на улицах, коррупции и трудностей с инфраструктурой сформировался городской рынок, каким мы его видим сегодня. В XIX веке рост населения Лондона и появление железных дорог еще больше увеличили ценность городских рынков.

В 1860-х годах прямо через Боро-маркет провели железнодорожный виадук, что повысило его доступность и открыло для дальнейшего расширения.

Рынок «засветился» в фильме «Дневник Бриджит Джонс»: героиня Рене Зеллвегер проживает в квартире над рыночной таверной «Глобус». До этого Боро был замечен в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» – помните сцены, где автобус высаживает Гарри у паба «Дырявый котел»? Здесь же снимались некоторые сцены из фильмов «Воображариум доктора Парнаса», «Замок», «Акция» и «Две дымящиеся бочки».

Что купить и попробовать?

Для более легкой ориентации и продуктивной траты времени на рынке установлены схематические карты. Они выполнены в виде коровьей туши, поделенной на три примерно равные (как по площади, так и по значимости) части:

1. Middle Market – наиболее креативный раздел. Здесь рекомендуем обратить внимание на редкие виды рыбы и мяса, экзотические овощи. Бросается в глаза интересное оформление витрин: можно увидеть уникальные модели старых автомобилей, весы и даже знаменитую телефонную будку родом из прошлого тысячелетия.

2. Jubilee Market – эту часть рынка легко можно узнать по оригинальным инсталляциям в виде египетских пирамид, хранящих горы специй. Помимо пряностей, тут торгуют оливковым маслом, чаем, перцем чили, сидром и французскими сладостями.

3. Green Market – ряды бесцеремонно манящих закусочных и лотков с едой. Тут вы сможете попробовать гигантские бургеры из абердинской говядины, а сладкоежки найдут варенья и джемы из всевозможных овощей, фруктов и даже гусиного жира. Берем крекер, мажем его понравившимся вареньем, пробуем!

Сюда едут, чтобы купить свежие домашние продукты от английских фермеров: мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты и многое другое. Широко представлены тут и импортные товары, например прованский виноград, французский сыр, пармская ветчина, австралийские трюфели.

Выпечка

Карамель, шоколад, малиновое варенье и ванильный заварной крем (прямо у входа на рынок) – истинное наслаждение!

Пряности

Специализированный магазин пряностей Spice Mountain предлагает разного рода сушеные травы и специи, а также широкий выбор видов соли и перца чили. Тут можно попробовать самый острый в мире перец Carolina Reaper.

Хлеб

Лондонская пекарня Bread Ahead представляет деревенские буханки, багеты и закваски из пекарни в Бермондси. Совет гурманам: непременно попробуйте фокаччу. Тут же проходят пекарские мастер-классы.

Сыр

Он тут имеется в изобилии: от стандартных и не очень британских сыров и заканчивая итальянским пармиджано-реджано и свежей скаморцей. Есть также моцарелла и много прелестного французского сыра. Запоминаем пункты назначения: Une Normande a Londres, Neal’s Yard Dairy, Kappacasein.

Отдельно стоит отметить Borough Cheese Company, специализирующуюся на французском сыре «Конте», и L’Ubriaco, предлагающую замоченный в вине «пьяный сыр» из пастеризованного коровьего молока.

Также в меню…

Устрицы, колбасные рулеты, мясные нарезки, утиное конфи, соусы, кофе, мороженое, напитки. Отдельно хотелось бы отметить традиционный английский эль и сидр, приобрести которые можно на разлив и выпить прямо за столиком на рынке.

А уличную еду вы с легкостью найдете сразу за пределами рынка Боро. Тут есть целая улица, на которой можно попробовать азиатские, мексиканские, традиционные британские и другие блюда с пылу с жару.

Подготовил Рубен Пашинян