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Дикие колокольчики Лондона

Дикие колокольчики Лондона
Фото:commons.wikimedia.org

Рассказываем, где можно сделать самые красивые фотографии

В апреле и мае в Англии распускаются колокольчики. Увидеть этих ребят бывает не так-то просто – отцветают они достаточно быстро, поэтому лучше без промедления отправиться в лондонские парки, а мы подскажем лучшие места. Только помните: местный вид колокольчиков относится к числу охраняемых, поэтому собирать их запрещено, сообщает Time Out.

Hampstead Heath

Фото: flickr.com/laura_nolte

Это не только самый большой парк на территории Большого Лондона, но и одна из самых высоких его точек. Колокольчики произрастают здесь в нескольких местах, однако особенно много их вдоль Лайм-авеню.

Highgate Wood

Фото: commons.wikimedia.org

В 1916 году ученые Лондонского естественнонаучного общества заявили, что колокольчики в Хайгейтском лесу скоро вымрут. Однако хрупкие на первый взгляд цветы решили не сдаваться без боя – теперь они покрывают землю синим ковром.

Gutteridge Wood

Фото: pixabay.com

Любители дикой природы придут в восторг от этого векового леса; помимо колокольчиков здесь можно найти множество других цветов.

Osterley Park

Фото: instagram.com/woodlandtrust

Остерли – одно из последних уцелевших загородных имений в Лондоне, а в лесах на его территории весной пестреет море цветов, в том числе и колокольчиков.

Kew Gardens

Фото: instagram.com/kewgardens

Колокольчики можно встретить и в Королевском ботаническом саду. Они цветут возле коттеджа королевы Шарлотты, построенного в 18 веке по приказу ее супруга, короля Георга III.

Isabella Plantation, Richmond Park

Фото: flickr.com/brighton

Если вы решите прогуляться по тропе Bluebell Walk, то сможете полюбоваться не только колокольчиками, но и магнолиями и рододендронами.

Hyde Park

Фото: flickr.com/garryknight

В 2013 году лондонские школьники посадили в Гайд-парке 40 тыс. колокольчиков, чтобы отметить наступление весны. Сможете ли вы найти их все?

Tower Hamlets Cemetery Park

Фото: instagram.com/fothcp

Расположенный на заброшенном кладбище девятнадцатого века, этот парк является единственным уголком дикой природы в боро Тауэр-Хамлетс. Цветущие по весне колокольчики придают парку таинственную атмосферу.

Wanstead Park

Фото: instagram.com/woodlandtrust

Весной, когда цветут тысячи колокольчиков, Уонстед-парк словно утопает в лазурной дымке.

Oxleas Wood

Фото: geograph.org.uk

Лес Окслис-Вуд – одна из немногих сохранившихся областей древнего лиственного леса на территории Великобритании. Некоторые реликтовые деревья появились здесь сразу после ледникового периода, говорят экологи! Лучшее время для его посещения – конец апреля-начало мая, именно в это время в лесу цветут колокольчики.

Littleheath Woods

Фото: instagram.com/woodlandtrust

В спрятавшемся за группой домов «секретном лесу» боро Кройдон тоже много колокольчиков!

Sydenham Hill Wood

Фото: instagram.com/woodlandtrust

В этом лесу на территории боро Саутварк можно увидеть до двухсот видов растений, включая милые сердцу колокольчики.

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