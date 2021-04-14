Дикие колокольчики Лондона

Рассказываем, где можно сделать самые красивые фотографии

В апреле и мае в Англии распускаются колокольчики. Увидеть этих ребят бывает не так-то просто – отцветают они достаточно быстро, поэтому лучше без промедления отправиться в лондонские парки, а мы подскажем лучшие места. Только помните: местный вид колокольчиков относится к числу охраняемых, поэтому собирать их запрещено, сообщает Time Out.

Hampstead Heath

Это не только самый большой парк на территории Большого Лондона, но и одна из самых высоких его точек. Колокольчики произрастают здесь в нескольких местах, однако особенно много их вдоль Лайм-авеню.

Highgate Wood

В 1916 году ученые Лондонского естественнонаучного общества заявили, что колокольчики в Хайгейтском лесу скоро вымрут. Однако хрупкие на первый взгляд цветы решили не сдаваться без боя – теперь они покрывают землю синим ковром.

Gutteridge Wood

Любители дикой природы придут в восторг от этого векового леса; помимо колокольчиков здесь можно найти множество других цветов.

Osterley Park

Остерли – одно из последних уцелевших загородных имений в Лондоне, а в лесах на его территории весной пестреет море цветов, в том числе и колокольчиков.

Kew Gardens

Колокольчики можно встретить и в Королевском ботаническом саду. Они цветут возле коттеджа королевы Шарлотты, построенного в 18 веке по приказу ее супруга, короля Георга III.

Isabella Plantation, Richmond Park

Если вы решите прогуляться по тропе Bluebell Walk, то сможете полюбоваться не только колокольчиками, но и магнолиями и рододендронами.

Hyde Park

В 2013 году лондонские школьники посадили в Гайд-парке 40 тыс. колокольчиков, чтобы отметить наступление весны. Сможете ли вы найти их все?

Tower Hamlets Cemetery Park

Расположенный на заброшенном кладбище девятнадцатого века, этот парк является единственным уголком дикой природы в боро Тауэр-Хамлетс. Цветущие по весне колокольчики придают парку таинственную атмосферу.

Wanstead Park

Весной, когда цветут тысячи колокольчиков, Уонстед-парк словно утопает в лазурной дымке.

Oxleas Wood

Лес Окслис-Вуд – одна из немногих сохранившихся областей древнего лиственного леса на территории Великобритании. Некоторые реликтовые деревья появились здесь сразу после ледникового периода, говорят экологи! Лучшее время для его посещения – конец апреля-начало мая, именно в это время в лесу цветут колокольчики.

Littleheath Woods

В спрятавшемся за группой домов «секретном лесу» боро Кройдон тоже много колокольчиков!

Sydenham Hill Wood

В этом лесу на территории боро Саутварк можно увидеть до двухсот видов растений, включая милые сердцу колокольчики.