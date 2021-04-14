Кто успел, тот и сел: почему Урсуле фон дер Ляйен не нашлось места?

Визит руководства Европейского союза в Турцию обернулся скандалом и привел к новому витку ожесточенных споров на самые разные темы – от вопросов соблюдения дипломатических протоколов до сексизма. Принимающая сторона выставила в зал для переговоров только два кресла, по одному рядом с флагами ЕС и Турции. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган комфортно расположились на них, а председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает должность более низкого ранга. Инцидент назвали «софагейтом» (от слова sofa – диван).

Так что же это было – досадная оплошность или спланированный акт? Допускал ли кто-то еще из первых лиц подобные промахи?

Третий лишний

На опубликованном видео можно заметить, что Эрдоган приветствует Мишеля и фон дер Ляйен, не делая между ними разницы. После обязательной фотосессии для прессы президент Турции и председатель Европейского союза спокойно садятся на места, а глава Европейской комиссии понимает, что оказалась третьей лишней. И хотя выражение лица Урсулы фон дер Ляйен нельзя разглядеть за защитной маской, нетрудно заметить, как она в смущении разводит руками. Третьего кресла так и не появилось, поэтому представители альянса решили поговорить о проблеме позднее и сосредоточиться на переговорах.



На следующий день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что фон дер Ляйен была явно удивлена: «Она считает, что инцидент важен и его необходимо было решить надлежащим образом, но этого не случилось». И хотя против Эрдогана не выдвинули никаких обвинений (повод все-таки незначительный), представители некоторых государств связали случившееся с выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин, пишет The Independent. «Сначала они выходят из конвенции, а потом оставляют президента Европейской комиссии без места в ходе официального визита. Позор», – так прокомментировала инцидент представитель испанских социал-демократов в Европарламенте Ираче Гарсия Перес.

Депутат Европарламента Аушра Малдейкиене съязвила в «Твиттере»: «Если бы президент Турции пришел ко мне домой, я бы нашла для него стул, хотя он и мужчина». Комиссар Европейского союза по вопросам транспорта Виолета Булц назвала произошедшее дипломатическим фиаско, а недавно избранный премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал главу Турции как диктатора, с которым волей-неволей приходится работать. Такие заявления могут нарушить и без того хрупкие отношения между государствами, и другие главы стран предпочли не накалять обстановку подобными словами.

Пользователи социальных сетей предпочли выказать свое недовольство постами с хештегом #GiveHerASeat и припомнили, что в 2014 году Реджеп Эрдоган заявил о невозможности равенства между мужчинами и женщинами. Тогда некоторые посчитали, что он пытается завоевать поддержку наиболее консервативной группы населения, но из песни слов не выкинешь…

Депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин’т Велд задалась вопросом, почему Шарль Мишель не среагировал на нарушение протокола, ведь он мог бы попросить кого-нибудь принести третье кресло и тем самым выразить уважение к коллеге. В ответ на это глава Европейского совета написал в «Фейсбуке», что опечален обвинениями в безразличии и расстроен тем, что инцидент затмил саму встречу, сообщает BBC.

Гендерный дисбаланс

Даже если считать произошедшее случайностью, несложно заметить, что многие мужчины-политики задвигают своих коллег женского пола на второй план или сомневаются в их компетентности. О гендерном дисбалансе во властных полномочиях высказался и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении в марте 2020 года: «Женщины по-прежнему не представлены на высшем уровне – начиная от правительств и заканчивая советами директоров компаний и престижными церемониями награждения. Женщины-лидеры и женщины – общественные деятели сталкиваются с притеснениями, угрозами и злоупотреблениями в Сети и в реальной жизни».

Например, в 2016 году 26-летняя Йенна Берендс, член правящей партии Германии «Христианско-демократический союз», написала открытое письмо, в котором обвинила однопартийцев в сексизме. Члены берлинского сената относились к девушке весьма снисходительно, а один из них назвал ее «маленькой мышкой». В поддержку Берендс тогда высказалась министр по делам семьи Мануэла Швезиг. «Подобный тон среди политиков недопустим», – таковы были ее слова, передает издание Deutsche Welle.

В ходе последней предвыборной гонки в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен также привлекла внимание к проблеме гендерных предрассудков. Она рассказала, как ее соперник по партии Берни Сандерс заявил в приватной беседе, что женщина не сможет выиграть президентские выборы. Слова политика, известного как неутомимый борец за равенство, огорчили многих его сторонниц. Он поспешил опровергнуть слова Уоррен, однако пару недель спустя снова обронил фразу, что пол может стать препятствием для женщины в гонке за президентское кресло. Пытаясь придать своим словам вес, он добавил, что в его случае подобным препятствием послужит возраст, пишет USA Today. Получается, что пожилая женщина как кандидат проигрывает вдвойне: из-за пола и возраста?

В феврале этого года ирландский социал-демократ Киан О’Каллаган заметил, что в четырех из десяти правительственных комитетов нет женщин. Правительство сформировало их, чтобы эффективно решать вопросы в разных областях, от «Брекзита» и борьбы с СOVID-19 до защиты окружающей среды и восстановления экономики. «Присутствие исключительно мужчин – это то, чего можно было бы ожидать от Ирландии 1950-х годов. Решение полностью исключить женщин из 40% правительственных комитетов совершенно неприемлемо», – добавил О’Каллаган. Эту ситуацию, как и случай с Урсулой фон дер Ляйен, можно трактовать по-разному: возможно, так просто сложилось, возможно, за этим что-то есть.

Дипломатические осечки

Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. С королями, премьер-министрами, президентами и дипломатами случалось столько курьезных и нелепых историй, что все и не упомнить. Например, в 2016 году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впопыхах пропустила протянутую руку Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки». Российские СМИ уже приготовились писать об охладевших отношениях России и Запада, западные – о нарушении дипломатического протокола со стороны Мэй. Однако спустя несколько минут главы государств обменялись рукопожатиями, а пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил объяснить, что произошло недоразумение.

В 1977 году в Великобританию прибыл президент США Джимми Картер, который не учел разницу менталитетов и придворный этикет. Он позволил себе поцеловать в губы королеву-мать, хотя протокол категорически запрещает это делать, рассказывает BBC America. Простой оплошностью это назвать нельзя, а Елизавета впоследствии прокомментировала ситуацию так: «Я сделала резкий шаг назад, но, видимо, недостаточно далеко».

И это не единственный случай, когда американский глава государства повел себя не очень красиво по отношению к королеве. Президент США Дональд Трамп, находившийся с визитом в Лондоне в 2018 году, ​потерял из виду Ее Величество Елизавету II во время прогулки мимо гвардейцев. Королева решила пропустить президента вперед, но он не заметил ее и преградил ей путь; это повторилось несколько раз. Произошедшее вызвало гнев со стороны как британцев, так и американцев – по мнению последних, Трамп должен был удостовериться, что он никому не мешает.

В 2014 году в центре небольшого скандала оказался и президент России Владимир Путин, пишет Mashable. Будучи в Китае, он накинул плед на плечи Пэн Лиюань, супруги председателя КНР Си Цзиньпина, что было расценено как нарушение правил этикета. Впрочем, некоторые жители Китая простили Владимира Владимировича: по их мнению, президент руководствовался заботой и проявил искреннее дружелюбие.

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В случае с «софагейтом» стороны так и не смогли прийти к единому мнению, кто же все-таки виноват. Рабочая команда ЕС утверждает, что им было отказано в предварительном доступе в зал переговоров, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу винит во всем именно их. По его словам, рассадка осуществлялась с одобрения представителей альянса, а Урсула фон дер Ляйен для турецкой стороны прежде всего политик, поэтому о гендерном вопросе не может быть и речи.

Сложно поверить в то, что Турция решила доказать свои убеждения в отношении Стамбульской конвенции с помощью кресла. На фоне других дипломатических скандалов «софагейт» выглядит безобидно, но все-таки может послужить причиной дальнейшего охлаждения отношений между ЕС и Турцией.