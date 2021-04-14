«Никто» (Nobody), США, 2021, режиссер Илья Найшуллер

Неделю назад все киноСМИ в США и России взорвались новостью: впервые в истории фильм русского режиссера возглавил бокс-офис уикенда в Северной Америке. Экшен «Никто» молодого постановщика Ильи Найшуллера собрал $6,7 млн – скромные цифры в обычное время, но в пандемию это результат высокий. Попробуем быстро разобраться, что произошло и можно ли кричать: «Русские идут!»

Илье Найшуллеру 37 лет, он сын широко известного в 90-е олигарха Виктора Найшуллера, главы холдинга «Балчуг». Илья учился в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, высшего образования у него нет. В нулевые он основал рок-группу Biting Elbows и начал снимать для нее клипы. Один из клипов, «Bad Motherfucker», неожиданно стал суперхитом YouTube; с камерой «от первого лица» он был похож на ожившую игру Doom или на более ранний клип The Prodigy «Smack My Bitch Up».

Найшуллера заметил Тимур Бекмамбетов, и они сняли в той же стилистике полный метр «Хардкор» (Hardcore Henry). Причем работали сразу на перспективу: хотя действие происходило в Москве и как бы в реальном времени, к проекту привлекли зарубежных звезд, и главную роль сыграл Шарлто Копли, а в одной из сцен, пародирующей «Криминальное чтиво», снялся аж Тим Рот. Малобюджетный боевик из России собрал в США почти $10 млн, и Найшуллеру пошло одно предложение за другим, только выбирай. Он, вероятно, не спешил с выбором, потому что до поры оставался в России, снимая видеоклипы, занимаясь продюсированием и, возможно, подумывая о сиквеле «Хардкора».

И вот – идеальный вариант. Звезда сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Фарго» Боб Оденкерк задумал собственный проект. Не слишком оригинальный, в тренде «Заложницы», «Неудержимых» и других экшенов, где пожилые супермены разбрасывает направо и налево толпы молодых качков. Зато над сценарием работал Дерек Колстад из команды «Джона Уика» (тоже из обозначенной плеяды), а сам Оденкерк был готов сыграть главную роль. Этот-то проект и попал в руки Найшуллеру. Это идеальный вариант, потому что тренд-то построен на любви к экшенам 80-х, а Илья вырос на них и до сих пор беззаветно в них влюблен. Вернее, так: Найшуллер кредит доверия после «Хардкора» использовал максимально, у него в разработке с американцами еще три проекта – вестерн, шпионский фильм и целый сериал, просто «Никто» – проект маленький, камерный, его было проще снять, вот и выпустили раньше. Илья даже чуть не снял экшен с Люком Бессоном, а то бы еще не такое было.

Сюжет фильма прост как доска. Бывший сотрудник американских органов решил завязать с опасной службой, обзавелся семьей и скучной офисной работой. Однажды у себя в подвале он обнаружил мелких воришек, и так его это взбесило, что он пошел и «навешал» в ночном автобусе какой-то шпане. Один из избитых был братом крупного и слегка безумного русского мафиози, так что за отцом семейства началась охота, но он и сам уже вошел во вкус, и папашу своего его (Кристофер Ллойд) тоже привлек: тот отлично стреляет. Ллойда знает любой представитель поколения Найшуллера: это эксцентричный док Браун из «Назад в будущее». А дальше начинается кровавый фейерверк – не такой, как у Тарантино, но все-таки не без гротеска.

В итоге у фильма три козыря. Обаятельнейший Оденкерк в главной роли, хореография боев и перестрелок и, конечно, русская мафия, которую играют русские же актеры, что для Голливуда редкость. В кадре появятся Сергей Шнуров и Александр Паль, жена режиссера Дарья Чаруша, сам Найшуллер в качестве камео и, что особенно приятно, Алексей Серебряков в образе крестного отца. Говорят, его еще на съемочной площадке прозвали русским Де Ниро, а вообще заметно, что актер постарался получить от работы максимальное удовольствие. Его персонаж танцует под «Бухгалтера» группы «Комбинация» и даже сам начинает подпевать, а потом мочит в сортире каких-то подонков, бегает, стреляет, орет, дерется с Оденкерком.

Весь фильм – какой-то удивительный симбиоз кондового американского экшена и не менее кондового бандитского русского кино, как будто они встретились, узнали друг друга, обнялись и хлопнули водки из горла. И запели, разумеется!

Впрочем, этнический аспект вряд ли так уж заинтересовал американского зрителя: это для нас лишний повод для гордости, а за океаном что русская диаспора, что любая другая (в сценарии изначально была, кажется, корейская), не так важно. Фильм стал хитом, потому что это Боб Оденкерк, потому что в продвижение были брошены приличные средства и усилия, но основной секрет успеха тут самый что ни на есть банальный. Дело в том, что «Годзилла против Конга» в Северной Америке вышел на неделю позже, чем на большинстве других территорий, включая Россию и Китай. И «Никто» вписался как раз в это самое окошко, прямо накануне старта голливудского тяжеловеса (во всех смыслах).

Достаточно сказать, что у «Годзиллы» сборы в первый же американский уикенд были почти $50 млн – в семь раз больше, чем у «Никто» накануне. А сам «Никто» тихо съехал на третью строчку топа, с $3 млн. Но теперь это уже никого не волнует: Илья Найшуллер вошел в историю, о нем написали Variety и The Hollywood Reporter, и дальше у него все будет хорошо, он теперь стал голливудским режиссером и уже не вернется в Россию, равно как и Вадим Перельман, Кантемир Балагов или Максим Арбугаев. Да и Германика уже что-то делает для американцев.

Тут бы бить тревогу, но в России все равно рады: наших приняли в большую киноиндустрию. Ладно, в этот раз хотя бы повод вполне достойный и, как ни крути, бесспорный.