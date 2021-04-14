США и ЕС приостановили использование вакцины Johnson & Johnson

Выявлены шесть случаев возникновения тромбоза после вакцинации

США, ЮАР и страны Европейского союза приостанавливают вакцинацию препаратом американской компании Johnson & Johnson, сообщает BBC. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о шести случаях возникновения тромбоза после вакцинации среди 6,8 млн привитых.

Во всех случаях осложнения получили женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась и одна находится в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения сообщила Reuters, что следит за ситуацией и ожидает новых отчетов от регулирующих органов США и Европы. Ранее тромбоз был выявлен у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca, после чего несколько стран Европейского союза ограничили ее распространение.

Johnson & Johnson – американская компания, но вакцина была разработана в ее бельгийском фармацевтическом филиале, протестирована в нидерландских лабораториях и также известна как вакцина Janssen. В отличие от других препаратов против COVID-19 она применяется однократно и может храниться при комнатной температуре.