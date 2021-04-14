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Английские студенты смогут вернуться к очному обучению не раньше 17 мая

Английские студенты смогут вернуться к очному обучению не раньше 17 мая
Фото:123rf.com

Профсоюзы и главы университетов разочарованы решением правительства

Студенты университетов Англии смогут вернуться к очному обучению не раньше 17 мая, объявили в правительстве. В настоящий момент более 1 млн человек обучаются онлайн, а очные занятия разрешены только тем, кто проходит курсы практической подготовки.

По возвращении учащимся будет необходимо сдать три теста на COVID-19 в кампусе, после чего они регулярно будут проходить тестирование самостоятельно.

Главы вузов и студенческие профсоюзы разочарованы решением правительства, сообщает BBC. Глава ассоциации британских университетов University Alliance Ванесса Уилсон назвала происходящее бессмысленным. Она отметила, что до начала летних каникул вузам придется решить вопрос с возмещением оплаты за обучение и аренду комнат в общежитиях.

Заместитель главы Портсмутского университета Грэм Гелбрейт отметил, что правительство предпочло не вдаваться в подробности процесса обучения. «К маю многие учебные заведения уже закончат обучение. Сейчас студенты могут купить учебник по британской истории в Waterstones и обсудить его с татуировщиком, но не могут пойти в университет и поговорить с преподавателем», – добавил он.

В Уэльсе студенты уже частично вернулись к очному обучению, в Шотландии возвращение учащихся в кампусы назначено на 17 мая, а в Северной Ирландии большинство останется на дистанционном обучении до конца семестра.

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