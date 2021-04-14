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Долгожданное возвращение: ипотека с депозитом 5%

Долгожданное возвращение: ипотека с депозитом 5%
фотоfreepic.com
Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

Ура, весна, конец локдауна! Открылись спортзалы, бассейны, магазины, рестораны, пабы, и начала возвращаться ипотека с 5-процентным депозитом.

Такие моргиджи пропали с рынка больше года назад, с приходом пандемии, а теперь наконец снова доступны жителям Британии. Правительство в новом бюджете подтвердило возвращение в апреле ипотечных кредитов с 5% депозита при помощи Mortgage Guarantee Scheme. Эта схема похожа на вариант схемы HelptoBuy, который работал c 2013 по 2016 год.

Зачем нужна государственная поддержка?

При выдаче кредитов с депозитом 5% банки рискуют тем, что при падении цен на недвижимость более чем на 5% долг банку может превысить цену самой ипотечной недвижимости. А так как по ипотечному кредиту банки могут взыскать только залоговую недвижимость, такое падение цен грозит банкам большими финансовыми потерями.

Нынешняя схема государственной поддержки гарантирует банкам страховку – возмещение финансовых потерь, если такое падение цен произойдет. Эта гарантия безопасности и позволяет банкам вернуть на рынок ипотечные кредиты с 5-процентным депозитом.

Банки наготове

Правительство подтвердило, что новая Mortgage Guarantee Scheme будет полностью представлена 19 апреля. Несколько крупных банков уже подтвердили свое участие в схеме – Lloyds, NatWest, Barclays, Santander и HSBC. Эти банки начнут работать по схеме в мае или июне.

Mortgage Guarantee Scheme придала уверенность и другим игрокам рынка недвижимости, поэтому некоторые банки решились предложить ипотечные кредиты с депозитом 5% даже без участия в государственной программе, на свой собственный риск.

Такие банки, как Accord Mortgages, Bank of IrelandSkipton BSCoventry BSPrecise, предлагают ипотечные кредиты с 5-процентным депозитом на тех же условиях, что и до пандемии. Другие банки возвращают на рынок семейные ипотечные кредиты с 5% (покупки с участием гаранта – члена семьи).

Все это хорошие новости для тех, кто отложил покупку недвижимости в связи с ростом размера депозита год назад.

Ложка дегтя

Критерии для тех, кто хочет получить ипотечный кредит с депозитом 5%, достаточно жесткие:

– у заявителей должна быть чистая кредитная история (никаких задержек оплаты, невыполненных финобязательств, судов и т. п.);

– некоторые банки дают кредиты с 5-процентным депозитом только на покупку домов и не дают на покупку квартир и новостроек;

– некоторые банки предъявляют повышенные требования к доходам заявителей – это касается дополнительного заработка, такого как бонусы, овертаймы, комиссионные, вторая работа, доходы самозанятых (selfemployed);

– некоторые банки предлагают ипотечные кредиты с 5-процентным депозитом только как фиксированные и на пять лет;

– процентные выплаты по таким ипотечным кредитам выше, чем для тех, кто готов внести в качестве депозита 10% от стоимости жилья и более.

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В любом случае это хорошее начало. Банки надеются, что рынок очень скоро вернется к доковидным показателям. Также напомню, что каникулы по уплате Stamp Duty Land Tax продлены до конца июня. Если поторопитесь с покупкой, то есть шансы успеть сэкономить значительную сумму.

Во всех вышеперечисленных случаях вам не обойтись без поддержки специалиста по ипотечному кредитованию.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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