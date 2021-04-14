Предприниматель Яна Лапицкая: «Во время локдауна мы предлагали свои услуги безвозмездно»

Как профессионалу из России открыть бизнес в Британии, собрать эффективную международную команду, пережить пандемию и всего через пять лет после начала работы получить статус одного из лучших агентств цифрового маркетинга Великобритании? Опытом с читателями поделилась основательница и владелица агентства Yay!Starter Marketing Яна Лапицкая.

– Как давно вы живете в Британии и почему решили открыть бизнес в Лондоне, где довольно высококонкурентная среда?

– Впервые я приехала в Лондон на учебу в 2006 году, и мне очень понравились и город, и страна. Затем, работая в различных международных компаниях – в Брюсселе, Париже, – я часто посещала Британию, а через три года решила сюда переехать окончательно.

В Великобритании действительно очень высокий уровень конкуренции, при этом, когда принимаешь решение об открытии собственного бизнеса, нужно быть готовым к любому сценарию развития событий. Но на мой взгляд, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Кроме того, у меня был стартовый капитал и профессиональный опыт, которые я накопила, работая в ведущих маркетинговых агентствах. Конечно, я приложила максимум усилий, чтобы сделать проект успешным, хотя были не только взлеты, но и падения.

– Повлияла ли на ваш бизнес пандемия?

– Пандемия внесла хаос, причем не только в бизнес, но и в повседневную жизнь. И конечно, пришлось адаптироваться. Первый локдаун стал испытанием на прочность. Компании закрывались, доходы падали, и в итоге к июню 2020 года у агентства не осталось ни команды, ни клиентов. Сотрудники были вынуждены вернуться в свои страны, а клиенты были не в состоянии оплачивать наши услуги. Пришлось быстро перестраиваться и в буквальном смысле работать ручками.

В тот момент я приняла решение безвозмездно помогать представителям малого и среднего бизнеса, оказавшимся в стесненных обстоятельствах. Честно сказать, я была приятно удивлена тем, что наши клиенты оказались очень справедливыми людьми: никто не воспользовался моими услугами бесплатно. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, они платили столько, сколько могли. Такие отношения укрепили наше сотрудничество.

А благодаря моей активности в интернет-пространстве (в частности, я проводила вебинары и консультации) к моменту выхода из первого локдауна в июне агентство было на слуху, и к нам потянулись компании. Затем я нашла бизнес-партнера Джесси Конфлон, которая специализируется в сфере финансовых технологий. Вместе мы перефокусировали бизнес, сформировали новую команду и уже в июле-августе работали не покладая рук. Кроме того, недавно Yay!Starter запустил уникальный инструмент оценки готовности онлайн-магазинов к электронной коммерции.

– Легко ли здесь строить бизнес женщине из России?

– Отвечая на этот вопрос, я пойду от общего к частному. Открыть и зарегистрировать свое дело в Британии проще, чем в других странах. И это одна из причин, почему сюда многие едут. Что касается женщин в бизнесе, то им сложнее, потому что большинство руководителей – мужчины, а люди охотнее работают с теми, кто на них похож. Но мне повезло с клиентами, они очень open minded. Что касается национальности – тут мне помогло то, что этап профессионального становления у меня проходил в международных компаниях и психологически я уже прошла период сомнений по поводу отношения к русским, а кредит доверия был наработан задолго до открытия мною собственного агентства.

– Каковы преимущества внедрения цифровых технологий и почему многие бизнесмены до сих пор их боятся?

– Люди боятся не технологий как таковых, а всего нового, это базовый элемент нашей психики. Но без использования инноваций прогресс невозможен, так что их нужно осваивать. Наше агентство предоставляет услуги исключительно по цифровому маркетингу – продвижение товаров и услуг в интернете с помощью технологий. При этом, не изобретая ничего нового, мы становимся экспертами по использованию технологий, внедряемых в интернет как для клиентов, так и для оптимизации бизнес-процессов в агентстве. Наши клиенты отмечают, что мы и работаем, и даем обратную связь очень быстро.

– Мы действительно все уже давно под колпаком у интернета?

– Менеджмент персональных данных – это одно из самых уязвимых мест интернета. Сейчас они активно защищаются законодательными нормами во всем мире. Как агентство, мы очень ревностно следим за тем, чтобы все механизмы, инструменты, которые мы используем, были в рамках правого поля.

– Какие компании и из каких сфер пользуются вашими услугами?

– Большая часть наших клиентов – это представители трех сфер: онлайн-образование, электронная коммерция и финансовые технологии. В основном это малый, средний бизнес и стартапы, которые имеют определенные возможности по продвижению. Работаем с компаниями из Великобритании, Прибалтики и России. Хотелось бы видеть среди клиентов больше российских компаний, чтобы с помощью нашего опыта и компетенций помогать соотечественникам выходить на международные рынки. И с моей точки зрения, компаниям, приходящим на британский рынок извне, нужно работать с местными агентствами: специализация очень важна.

– Кадры решают все? У вас международная команда – как вам удалось ее собрать и объединить в коллектив? Все ли работают дистанционно?

– Я согласна с тем, что кадры решают все. И пожалуй, собрать команду и сделать ее работу эффективной – это одна из самых сложных задач для руководителя. Что касается формирования международной команды, то я всегда была открыта к работе с людьми из разных стран. Мне кажется, что для такой сферы, как маркетинг, понятие diversity (разнообразие) наиболее актуально. Кроме того, когда ты работаешь в мультинациональном коллективе, проникаясь культурой и ценностями других народов, – это обогащающий опыт. Во время карантина агентство полностью работало дистанционно, сейчас основной костяк коллектива вернулся в офис, а фрилансеры из других стран работают удаленно.

– Как проходит ваш день и какие мантры успеха важны для вас?

– Утро у меня всегда начинается с решения креативных задач. Общение с клиентами происходит в любое время в течение трудового дня. Рабочие вопросы, как правило, я решаю во второй половине дня. Кроме этого, ежедневно в 9:30 утра проходит онлайн-встреча со всей командой. Также я нахожу время для того, чтобы посещать различные мероприятия – пока в онлайн-формате, но с нетерпением жду, когда жизнь вернется в офлайн и можно будет проводить личные встречи. Общения вживую мне очень не хватает.

У меня есть несколько мантр успеха, но я назову основные. Во-первых, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, – это касается, конечно, реально важных вещей, потому что перегружать свой день тоже не стоит. И второе – underpromise and overdeliver (обещай меньше, делай больше). Смысл в том, что не нужно создавать у клиентов ложных ожиданий: лучше всегда делать больше, чем ты обещаешь, а не наоборот. И надо обязательно заниматься любимым делом, тогда каждый рабочий день будет в удовольствие.

Беседовала Елена Неделя