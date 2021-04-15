Владельцев кошек могут обязать их чипировать

Хозяевам немаркированных животных грозит штраф в £500

Число домашних кошек в Великобритании увеличилось в три раза за последние пять лет, пишет The Guardian. Правительство предлагает ввести законопроект, согласно которому владельцы кошек должны будут их чипировать – так же, как это делают хозяева собак.

Это поможет отследить животное в случае его потери, а также снизит объемы нелегальной торговли животными. Очень часто питомцев крадут, а затем перепродают по огромным ценам. Тем, кто не промаркирует своих кошек, может грозить штраф до £500.

В настоящее время 2,6 млн кошек в Британии не имеют чипа.

Стефан Блэкистон Мур, представитель британской благотворительной организации Cats Protection, которая занимается спасением и возвращением домой потерявшихся кошек, обрадовался новости. «Наша организация выступает за обязательное маркирование домашних животных уже несколько лет», – отметил он.

Министры также рассматривают возможность запрета на покупку домашних животных за наличные, чтобы заводчиков можно было отследить по транзакциям.

Спрос на питомцев вырос в несколько раз за пандемию, а вместе с ним заметно активизировалась нелегальная торговля. О том, как переживают эпидемию братья наши меньшие, рассказываем в это материале: