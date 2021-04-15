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Путешественники проводят в аэропорту Хитроу до шести часов

Путешественники проводят в аэропорту Хитроу до шести часов
Фото:123rf.com

Причиной тому – длительные проверки на границе

Представители лондонского аэропорта Хитроу пожаловались на длинные очереди и большие скопления людей, пишет BBC. По словам одного из руководителей аэропорта Криса Гартона, из-за длительных проверок на границе некоторые пассажиры вынуждены проводить в ожидании до шести часов. Соблюдать социальную дистанцию в таких условиях невозможно.

Одна женщина потеряла сознание, простояв семь часов подряд.

В настоящее время выезд из Англии за границу разрешен только по уважительной причине. Все улетающие и прибывающие пассажиры должны предоставить работнику аэропорта свидетельства того, что они забронировали заранее карантинный отель и приобрели тесты.

Сейчас в Хитроу ежедневно прибывают 10-15 тыс. человек, а по мере возобновления международного туризма ситуация может ухудшиться, заявил Крис Гартон. Он добавил, что новые правила въезда в страну легли «огромным бременем на офицеров пограничной службы», а министерство внутренних дел Великобритании не выделило достаточное количество человек для проверки пассажиров.

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