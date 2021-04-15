Производители ПЦР-тестов начали снижать цены

К этому их призывают авиакомпании

Международные полеты из Англии возобновятся не раньше 17 мая, при этом возвращающимся из-за рубежа туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Аналитики Which? подсчитали, что средняя стоимость одного из них составляет £120.

Главы сразу нескольких авиакомпаний выразили недовольство текущей ценовой политикой и заявили, что высокая стоимость отпугнет потенциальных клиентов. «Компания Easyjet была основана, чтобы сделать путешествия доступными для всех. Мы будем добиваться снижения цен», – заявил исполнительный директор компании Easyjet Йохан Лундгрен.

Некоторые компании-производители прислушались к критике и снизили цены на ПЦР-тест, сообщает BBC.

К примеру, у компании Randox его можно приобрести за £60 вместо £100.

Однако генеральный директор Ассоциации британских туристических агентов (ABTA) Марк Танзер считает, что и эта сумма очень большая, особенно для семей из 4-5 человек. Правительство пообещало обсудить ценовой вопрос с поставщиками тестов.