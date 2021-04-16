Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей

«Рождественский поросенок» появится в магазинах в октябре

В октябре 2021 года выйдет новая книга писательницы Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» (The Christmas Pig), сообщает The Daily Mail со ссылкой на издательство Scholastic. Героем книги станет маленький мальчик по имени Джек, любимой игрушкой которого является Глупый поросенок (Dur Pig).

По сюжету в канун Рождества мальчик теряет игрушку и отправляется в волшебное путешествие в надежде ее вернуть. Писательница рассказала, что эта книга не связана с ее предыдущими работами и представляет собой трогательную историю о том, что можно сделать для спасения своего верного друга.

Сказка будет опубликована в подарочном оформлении с иллюстрациями художника Джима Филда. Она рассчитана на детей от 8 лет, но в издательстве Scholastic уверены – книга станет подарком для всей семьи.

12 октября «Рождественский поросенок» выйдет в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Индии, США и Канаде, говорится на сайте писательницы. Ее планируют перевести на более чем на двадцать языков мира. Кроме того, компания Audible выпустит аудиокнигу на английском, испанском, французском, немецком, итальянском и японском языках.