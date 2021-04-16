Экобьюти: без вреда для планеты

Кто не любит бьюти-ритуалы? Поэтапное использование всех элементов ухода: специальных средств для умывания и снятия макияжа, скрабов, пилингов, масок, сывороток, кремов, масел – создает определенное настроение. Однако большинство бьюти-продуктов засоряет планету отходами, от пластиковых упаковок и утекающих в канализацию нерастворяемых частиц некоторых средств до салфеток и ватных дисков.

Замечательно, что все больше брендов внедряют инновации, чтобы решить проблему загрязнения океана и всей планеты за счет создания альтернативных упаковок: биоразлагаемых или пригодных для многократного использования.

Сегодня мы расскажем о том, как обойтись без разовых бьюти-аксессуаров и перейти на экологичные средства.

Выбирайте твердое мыло и шампунь

Ежегодно мы выбрасываем 80 млрд пластиковых бутылок из-под шампуня и кондиционера. Эта феноменальная цифра заставила задуматься множество брендов, производящих продукцию для волос, и начать выпускать аналогичные средства в твердом виде. И на то есть три экопричины.

Во-первых, сокращается использование упаковочных материалов. Некоторые бренды вовсе обходятся без упаковки, например Lush’s Naked, а другие, такие как Ethique и новые твердые шампуни от Garnier, используют лишь небольшое количество переработанной картонной упаковки с маркировкой FSC, подтверждающей ответственное лесопользование.

Во-вторых, сокращается потребление воды при производстве, поскольку в них она просто не содержится. Это может показаться мелочью, но вода стоит первой в списке ингредиентов косметических средств, и на сотни, тысячи, миллионы единиц продукции приходится довольно внушительный объем воды.

В-третьих, сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, поскольку твердые средства весят значительно меньше бутылок с шампунем и кондиционером и, следовательно, занимают гораздо меньше места при транспортировке.

Но не только шампунь и кондиционер выпускаются в виде мыла. Многие переходят на давно известные и незаслуженно забытые ароматные мыла для ванн взамен многочисленных гелей для душа – мыло выпускают со специальными добавками, которые ухаживают за кожей, не пересушивая ее, а его аромат остается на коже дольше, чем после использования жидкого средства.

Rescue My. Hair Shampoo or Conditioner Bar

£13,99 за 80 г // my-haircare.com

Твердые шампуни и кондиционеры для увлажнения, смягчения или придания объема волосам.

Eco Warrior Portable Soap Dish

£6 // littlesoapcompany.co.uk

Экомыльница из тростника сделана из натуральных веганских материалов, подлежащих повторной переработке.

Используйте специальные марли и спонжи для очищения лица

Бесспорно, салфетки для снятия макияжа использовать удобно: вытер и выбросил, – но их стоимость для окружающей среды ужасает. Только в Великобритании используется 11 млрд влажных салфеток в год, и большинство из них отправляется в мусорное ведро (а затем на свалку) или смывается в унитаз и попадает в океан. Исследование компании Water UK показало, что в 93% случаев причиной забитого канализационного блока в домах и квартирах стали именно салфетки. Они же плоть и кровь монстра, называемого «фэтберг», – плавающей в канализации глыбы из застывших отходов, гигиенических средств и жира.

Более того, косметологи давно говорят, что пропитанные салфетки неспособны до конца очистить кожу от макияжа и загрязнений, то есть вам все равно придется использовать средство для умывания. Поэтому самое время перестать пользоваться салфетками. Вы можете перейти на гидрофильное масло или двухфазный продукт, который полностью растворяет макияж и все загрязнения, глубоко очищая поры, а при нанесении воды превращается в пену или молочко, которое завершает ритуал умывания.

Еще один вариант – использование марли для ритуала Hot Cloth Cleanse. Этот способ подойдет тем, кто любит использовать салфетки или ватные диски для снятия макияжа. Не забудьте, что марлю нужно хорошо промыть после умывания. Еще один продукт на замену – спонжи конняку, которыми можно очищать кожу (не снимать макияж) без использования каких-либо средств вообще.

The Konjac Sponge Co Mandala Yellow Clay Face Sponge

£9,99 // konjacspongecompany.com

Натуральный очищающий спонж конняку выпускается в биоразлагаемой упаковке.

Bambaw Bamboo reusable make-up face wipes

£8,67 за 10 шт. // bambaw.com

Выбирайте многоразовую упаковку

Подумайте, сколько материалов уходит на создание упаковки наших продуктов: пружины в насосах, зеркала в компактных контейнерах для пудр, румян и теней, тяжелые банки для необычных увлажняющих средств. Неудивительно, что множество брендов уходит от использования пластика или дорогой красивой упаковки, которая значительно увеличивает стоимость конечного продукта.

В тренде – стеклянные сосуды, которые можно использовать снова и снова, наполняя их средством. Парфюмерные марки тоже переходят на перезаполняемые флаконы. Один из авторов идеи, компания Thierry Mugler, запустила версию упаковки Refillable еще в далеком 1992 году. Флаконы любимых дизайнерских духов можно заполнить благодаря специальным «фонтанам», еще и сэкономив при этом.

Bolt Beauty Capsules

От £30 // bolt-beauty.com

Капсулы полностью биоразлагаемые. Они сделаны из морских водорослей, поэтому их можно выбрасывать в урну для пищевых отходов или попросту растворять в стакане воды. Вы сможете заказать биоразлагаемую упаковку (пакет капсул) и снова использовать стеклянный контейнер.

Kjaer Weis Refills

kjaerweis.com

Перезаполняемый макияж от знаменитого мейк-ап бренда Kjaer Weis не только экономит сумму в размере 30–40% цены продукта, но и помогает избегать производства лишней упаковки.