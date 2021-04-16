Полиция задержала мужчину, управлявшего электросамокатом в состоянии алкогольного обвинения

В Великобритании все еще запрещено ездить на них по дорогам и тротуарам

5 апреля полиция города Ипсвич остановила на улице Хилтон-роуд мужчину на электросамокате. 42-летний Унал Гокбулут управлял транспортным средством без страховки и находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет The Independent. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного составило 70 мкг при допустимой норме в 35 мкг. Мужчину отпустили под залог; он предстанет в магистратском суде Ипсвича 21 мая.

В Великобритании все еще запрещено ездить на личных электросамокатах по автомобильным дорогам, тротуарам и велосипедным дорожкам, но при желании можно взять их напрокат.

В прошлом году министерство транспорта разрешило протестировать новый формат в четырех транспортных зонах: Портсмут и Саутгемптон, West of England Combined Authority (Бристоль, Южный Глостершир, Бат и Северо-Восточный Сомерсет), Дерби и Ноттингем, а также Западный Мидленд. Скоро к ним должны присоединиться 11 лондонских боро. При поездке людям рекомендуется надевать шлем и запрещается разгоняться свыше 24 км/ч.

Электросамокат классифицируется как личное транспортное средство, работающее на электроэнергии (PLEV), поэтому подпадает под те же юридические требования, что и любые другие автотранспортные средства.