Принцы Уильям и Гарри будут идти порознь в траурной процессии

Стали известны детали проведения похорон принца Филиппа

17 апреля в Великобритании пройдут похороны принца Филиппа, напоминает The Guardian. Принцы Уильям и Гарри, чьи непростые отношения ухудшились после выхода интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри, будут идти порознь в траурной процессии. Согласно опубликованным Букингемским дворцом правилам, между принцами встанет их двоюродный брат Питер Филлипс. Такое распоряжение отдала сама королева Елизавета II.

Пресс-служба дворца также подтвердила, что относящиеся к военной службе члены королевской семьи не наденут форму. Такое решение было принято, чтобы не смущать Гарри, который был вынужден отказаться от военных титулов после ухода из королевской семьи.

Из-за действующих в Англии коронавирусных ограничений на похоронах супруга королевы будет всего 30 человек: дети и внуки герцога Эдинбургского, их супруги и близкие родственники, включая сына принцессы Маргарет, графа Сноудона. Супруга принца Гарри Меган, находящаяся в положении, осталась в США по рекомендации врачей.

Все присутствующие будут в масках внутри часовни Святого Георгия. Идущие за гробом наденут их перед входом в часовню. Королева, тоже в маске, поедет в «Бентли» позади траурной процессии в сопровождении фрейлины. План рассадки еще не опубликован, но вполне вероятно, что Ее Величество будет сидеть одна, чтобы соблюсти социальную дистанцию.