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Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 июня

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 июня
Фото:123rf.com

Авиакомпании могут выполнять только отдельные рейсы по разрешению оперштаба

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 июня, сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», – говорится в тексте телеграммы, которую направило авиакомпаниям Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Из сообщения следует, что авиакомпании могут выполнять только отдельные рейсы деловой авиации, каждый из которых требует разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено еще 22 декабря 2020 года после выявления в стране нового штамма COVID-19. Кроме того, с 15 апреля 2021 года Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла полеты в Танзанию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этих странах.

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