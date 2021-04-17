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Россия приглашает англичан принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Россия приглашает англичан принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Победители смогут получить гражданство РФ

14 апреля в ходе пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, был дан старт регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. 

Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне. 

Среди призов трека грант на образование 1 миллион рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в Российской Федерации.

В ходе пресс-конференции с видеообращением к иностранным участникам конкурса «Лидеры России» обратился Министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров

«Где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались – всех вас объединяет неподдельный интерес к нашей стране и ее культуре, стремление самореализоваться в России. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств – видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается трек «Международный» конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России, – отметил Сергей Лавров. – Как председатель Наблюдательного совета Международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре. Ждем вас на конкурсных испытаниях». 

Зарегистрироваться на трек «Международный» можно до 26 апреля на сайте: leadersofrussia.ru

С 29 апреля стартует дистанционный этап конкурса, который продлится до 11 июня. Конкурсанты пройдут тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.

Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса «Лидеры России», получить образовательный грант 1 миллион рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев России.

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