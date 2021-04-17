Россия приглашает англичан принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Победители смогут получить гражданство РФ

14 апреля в ходе пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, был дан старт регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

Среди призов трека грант на образование 1 миллион рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в Российской Федерации.

В ходе пресс-конференции с видеообращением к иностранным участникам конкурса «Лидеры России» обратился Министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров:

«Где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались – всех вас объединяет неподдельный интерес к нашей стране и ее культуре, стремление самореализоваться в России. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств – видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается трек «Международный» конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России, – отметил Сергей Лавров. – Как председатель Наблюдательного совета Международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре. Ждем вас на конкурсных испытаниях».

Зарегистрироваться на трек «Международный» можно до 26 апреля на сайте: leadersofrussia.ru.

С 29 апреля стартует дистанционный этап конкурса, который продлится до 11 июня. Конкурсанты пройдут тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.

Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса «Лидеры России», получить образовательный грант 1 миллион рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев России.