«Волонтеры Победы Великобритании» приняли участие в Международном субботнике

Они провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне

Члены движения «Волонтеры Победы Великобритании» вместе с представителями Россотрудничества провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне.

В этом году акция стала частью международного субботника по благоустройству воинских захоронений. Координатор движения в Великобритании Людмила Гаврилова поблагодарила волонтеров и откликнувшихся соотечественников.

Субботник также прошел в Азербайджане, Армении, Латвии, Киргизии, России, Польше, Бельгии, Македонии, Германии, на Кипре и в нескольких других государствах.