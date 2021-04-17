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«Волонтеры Победы Великобритании» приняли участие в Международном субботнике

«Волонтеры Победы Великобритании» приняли участие в Международном субботнике
Фото:Волонтеры Победы

Они провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне

Члены движения «Волонтеры Победы Великобритании» вместе с представителями Россотрудничества провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне.

В этом году акция стала частью международного субботника по благоустройству воинских захоронений. Координатор движения в Великобритании Людмила Гаврилова поблагодарила волонтеров и откликнувшихся соотечественников.

 

Субботник также прошел в Азербайджане, Армении, Латвии, Киргизии, России, Польше, Бельгии, Македонии, Германии, на Кипре и в нескольких других государствах.

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