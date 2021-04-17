«Волонтеры Победы Великобритании» приняли участие в Международном субботнике

Они провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне
Члены движения «Волонтеры Победы Великобритании» вместе с представителями Россотрудничества провели традиционную весеннюю чистку Советского военного мемориала в Лондоне.
В этом году акция стала частью международного субботника по благоустройству воинских захоронений. Координатор движения в Великобритании Людмила Гаврилова поблагодарила волонтеров и откликнувшихся соотечественников.
Субботник также прошел в Азербайджане, Армении, Латвии, Киргизии, России, Польше, Бельгии, Македонии, Германии, на Кипре и в нескольких других государствах.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *