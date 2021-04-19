В Лондоне откроется бар с видом на собор Святого Павла

Заведение начнет принимать посетителей с 20 мая

Собор Святого Павла является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона. Полюбоваться на него можно из разных точек столицы, например, из Ричмонд-парка или с территории развлекательного центра Александра-палас. А с 20 мая жители и гости Лондона смогут взглянуть на собор с крыши отеля Leonardo Royal Hotel. Там откроется бар Sabine, пишет Secret London.

Хозяева найдут, чем удивить посетителей: от изысканного внутреннего убранства с живыми растениями до сезонной кухни с экзотическими блюдами, включая осьминога на гриле и тушеные баклажаны с острым йеменским соусом схуг. Любители необычных напитков смогут найти себе что-нибудь по вкусу. Например, заказать коктейль Whizz Fizz из эдинбургского джина с ревенем и имбирем, ликера из бузины и лимонного сока.

Бар откроется по адресу Leonardo Royal Hotel, 10 Godliman Street, EC4V 5AJ. Ближайшая станция метро – St Paul’s. Более подробную информацию можно найти на сайте заведения.