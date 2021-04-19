Принц Чарльз и принц Уильям обсудят будущее британской монархии

Члены королевской семьи хотят перераспределить свои обязанности

Принц Чарльз и принц Уильям проведут специальный саммит, на котором обсудят будущее британской монархии, пишет The Telegraph. Наследники престола и Елизавета II должны решить, сколько членов королевской семьи будут выполнять общественные обязанности на постоянной основе и чем именно они будут заниматься.

Этим вопросом в Букингемском дворце задались еще после сложения принцем Гарри своих полномочий – ожидалось, что он будет полноправным членом семьи еще много лет. Кроме того, необходимо решить, кто возьмет на себя работу с благотворительными организациями, которые поддерживал при жизни герцог Эдинбургский.

После его смерти часть обязанностей должен был взять на себя принц Эндрю, однако тот тоже сложил свои полномочия из-за скандала с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Инсайдеры утверждают, что место принца Гарри и Меган Маркл займут граф и графиня Уэссекские Эдвард и Софи. Они станут чаще появляться на публике и принимать участие в мероприятиях вместе с другими членами королевской семьи.