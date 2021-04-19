Россия выслала двадцать чешских дипломатов

Ранее Чехия выслала 18 дипломатов из-за подозрений в работе на российские спецслужбы

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата двадцать дипломатов посольства Чехии в Москве, сообщает ТАСС. Они должны покинуть Россию до конца понедельника, 19 апреля. В штате посольства останутся только пять дипломатов, сообщил журналистам руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

Вечером 18 апреля посол Чехии Витезслав Пивонька был в экстренном порядке вызван в МИД России, где ему объявили о принятом решении. Это ответная мера на высылку из Праги восемнадцати сотрудников российского посольства, которых власти Чехии считают агентами СВР и ГРУ. Помимо этого, Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице рядом с городом Злин.

Подозреваемыми в организации взрывов чешские власти объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые ранее обвинялись в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в английском городе Солсбери.

Чешская полиция также высказала предположение, что инцидент в Врбетице был случайностью. На самом деле российские спецслужбы планировали организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию, пишет РБК.