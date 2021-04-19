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Владельцы ресторанов просят Бориса Джонсона не ужесточать коронавирусные ограничения

Владельцы ресторанов просят Бориса Джонсона не ужесточать коронавирусные ограничения
Фото:123rf.com

Большинство их них терпят убытки из-за пандемии

Владельцы 38 брендов общественного питания, включая Mitchells & Butlers, Fuller’s, Young’s, JD Wetherspoon и Pizza Hut, обратились с открытым письмом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Они просят его придерживаться текущего плана по выходу из локдауна и позволить ресторанам принимать клиентов в помещении с 17 мая, пишет BBC.

С 12 апреля правительство разрешило открыться ресторанам и кафе с открытыми верандами, однако большинство заведений ими не оборудованы, говорят данные CGA и AlixPartners Market Recovery Monitor. Как результат, заведения терпят колоссальные убытки.

Только 23% ресторанов в Англии смогли открыться на прошлой неделе, уточняет The Guardian.

Руководители сетей быстрого питания Wahaca и Burger King также выступили против введения паспортов вакцинации. Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Роберт Дженрик поддержал их введение и пригрозил наказывать пабы за несоблюдение клиентами социальной дистанции.

Выступая на шоу Эндрю Марра, доктор Сьюзан Хопкинс из Службы общественного здравоохранения Англии (PHE) заявила, что правительство внимательно следит за числом заражений и объявит о дальнейших послаблениях, исходя из имеющихся данных.

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