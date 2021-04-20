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Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных

Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных
Фото:instagram.com/navalny

Более ста деятелей культуры подписали письмо в его поддержку

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии ИК-2 во Владимирской области, перевели в стационар областной больницы для осужденных, сообщает «Интерфакс». Стационар располагается на территории колонии строгого режима ИК-3.

«В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», – говорится в официальном пресс-релизе ФСИН.

Однако сторонники политика беспокоятся о его здоровье, пишет «Коммерсант». Директор ФБК Иван Жданов отметил, что хорошие новости о состоянии Алексея были опубликованы после того, как он и его коллеги анонсировали проведение протестного митинга 21 апреля.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

Более ста деятелей культуры подписали письмо в поддержку Навального, сообщает Meduza. Среди них режиссер Джей Джей Абрамс, писательница Светлана Алексиевич, писатель Нил Гейман, актеры Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс и Стивен Фрай.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала проект резолюции, в котором потребовала предоставить политику необходимую медицинскую помощь и освободить до следующего заседания Комитета министров Совета Европы. Оно состоится с 7 по 9 июня, пишет Русская служба BBC.

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