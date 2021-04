Более 400 компаний покинули Лондон из-за «Брекзита»

Банки и страховые компании вывели из Великобритании почти £1 трлн

Из-за «Брекзита» 440 компаний покинули Лондон полностью или перевели оттуда в ЕС большую часть своих операций, пишет City A.M. По подсчетам аналитического агентства New Financial, банки вывели из Великобритании почти £900 млрд, а страховые компании – порядка £100 млрд.

С момента проведения в 2016 году референдума о выходе Великобритании из Европейского союза Лондон покинули 7,4 тыс. сотрудников финансовых фирм. Большинство компаний переместилось в Дублин или Париж, уточняет Yahoo Finance. В число популярных городов для размещения бизнеса за пределами Великобритании также вошли Люксембург, Франкфурт и Амстердам.

Аналитики New Financial считают, что Лондон вернулся к состоянию двадцатилетней давности с точки зрения финансовой активности. «Серьезная проблема заключается в оттоке не работников, а самих компаний. Это значит, что Великобритания лишилась множества рабочих мест, которые могли быть созданы в будущем», – говорится в отчете агентства.

Официальные лица ЕС начали говорить о передислокации компаний сразу после подписания торгового соглашения по «Брекзиту». Банк Англии, в свою очередь, считает, что Брюссель оказывает на них большое давление.