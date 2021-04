Врачи общей практики помогут пациентам решить финансовые проблемы

В Лондоне появилась новая программа поддержки малообеспеченных граждан

Лондонские врачи общей практики (GP) помогут пациентам решить их финансовые проблемы, пишет The Guardian. В столичных районах Ламбет и Саутварк стартует программа Financial Shield, в рамках которой врачи будут выявлять хронических больных с денежными проблемами.

Таким пациентам предложат посетить работников службы финансовой поддержки, которые помогут подать заявку на пособие, получить гранты на предметы первой необходимости и разобраться с долгами. Программа продлится до сентября 2022 года.

За инициативой стоят организации Impact on Urban Health и The Centre for Responsible Credit. Исполнительный директор первой из них, Кирон Бойл, уверен, что между финансовыми трудностями и плохим состоянием есть прямая связь. «Долги и беспокойство о деньгах могут иметь огромное влияние на наше физическое и психическое здоровье», – заявил он.

Сангита Лихи, глава департамента общественного здравоохранения в муниципалитете Саутварка, утверждает, что Financial Shield поможет людям получить передышку, снизить уровень стресса и тем самым улучшит здоровье.