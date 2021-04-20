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Власти Бирмингема обеспокоены высокой младенческой смертностью

Власти Бирмингема обеспокоены высокой младенческой смертностью
Фото:123rf.com

Она превышает средний уровень по Англии почти в два раза

Власти Бирмингема обеспокоены высокой младенческой смертностью, которая превышает средний уровень по Англии почти в два раза, пишет The Guardian.

В Бирмингеме на 1 тыс. новорожденных приходится 7 случаев смерти детей в возрасте до года. В среднем по стране – 3,9 случая.

Уровень смертности особенно высок в малообеспеченных семьях, что тоже напрямую касается Бирмингема. 28,1% местных детей живут в домохозяйствах с низким доходом (17% в общенациональном масштабе). При этом данные переписи 2011 года свидетельствуют о том, что больше всего детских смертей приходится на семьи пакистанского и афро-карибского происхождения.

В муниципалитете Бирмингема подчеркнули, что этническая принадлежность и социальное расслоение являются ключевыми факторами печальных показателей. «Что-то пошло не так, и нам нужно это исправить, – заявил председатель комитета по надзору в сфере здравоохранения и социальной защиты Роб Покок. – Это проблема, которую можно и нужно решить».

Члены муниципалитета проголосовали за создание особой межведомственной группы, цель которой – снизить младенческую смертность в городе как минимум на 50% к 2025 году. 

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