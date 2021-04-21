﻿﻿﻿﻿﻿

В России снова проходят акции в поддержку Алексея Навального

В России снова проходят акции в поддержку Алексея Навального
Фото:twitter.com/teamnavalny

К ним обещает присоединиться Лондон

21 апреля в десятках российских и зарубежных городов проходят акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. В последние дни у политика резко ухудшилось состояние здоровья, с 31 марта он держит голодовку с требованием допустить к нему врачей.

На Дальнем Востоке, где уже проходят выступления, начались первые задержания, пишет «Эхо Москвы». В Магадане полиция отправила в автозак не менее восьми человек. Задержания начались после того, как люди начали скандировать лозунг «Россия будет свободной». В Хабаровске полиция задержала сотрудницу регионального штаба Алексея Навального еще до проведения митинга. Вышедшие на улицу люди скандируют «Врача Навальному». Во Владивостоке задержаний пока нет.

Еще до начала акции в Москве полицейские задержали коллегу Алексея Навального Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

Протестная акция в Лондоне состоится в 17:00 у здания Консульства РФ.

Телеграм-канал «Команда Навальному» сообщает, что помимо британской столицы акции в поддержку политика пройдут в 30 городах по всему миру.

profile-sample2
Ежедневно более ста человек пытаются въехать в Британию с фальшивым тестом
21-04-2021
profile-sample2
В России снова проходят акции в поддержку Алексея Навального
21-04-2021
profile-sample2
Врачи общей практики помогут пациентам решить финансовые проблемы
20-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.