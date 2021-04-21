В России снова проходят акции в поддержку Алексея Навального

К ним обещает присоединиться Лондон

21 апреля в десятках российских и зарубежных городов проходят акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. В последние дни у политика резко ухудшилось состояние здоровья, с 31 марта он держит голодовку с требованием допустить к нему врачей.

На Дальнем Востоке, где уже проходят выступления, начались первые задержания, пишет «Эхо Москвы». В Магадане полиция отправила в автозак не менее восьми человек. Задержания начались после того, как люди начали скандировать лозунг «Россия будет свободной». В Хабаровске полиция задержала сотрудницу регионального штаба Алексея Навального еще до проведения митинга. Вышедшие на улицу люди скандируют «Врача Навальному». Во Владивостоке задержаний пока нет.

Еще до начала акции в Москве полицейские задержали коллегу Алексея Навального Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

Протестная акция в Лондоне состоится в 17:00 у здания Консульства РФ.

Телеграм-канал «Команда Навальному» сообщает, что помимо британской столицы акции в поддержку политика пройдут в 30 городах по всему миру.