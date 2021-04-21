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Цветочный рынок в Чизике откроется 2 мая

Цветочный рынок в Чизике откроется 2 мая
Фото:instagram.com/chiswickflowermkt

Хорошая новость для любителей цветов!

2 мая в лондонском районе Чизик снова заработает цветочный рынок, сообщает London Post. Он открылся впервые в сентябре 2020 года, став самой настоящей сенсацией. До закрытия на карантин его посетили 18 тыс. человек, что сравнимо с числом клиентов знаменитого цветочного рынка на Коламбия-роуд. 

Покупатели смогут приобрести готовые букеты, одиночные цветы в горшках, засушенные цветы, суккуленты, искусственные цветы, луковицы для посадки, различные травы и многое другое. Свою продукцию представят такие известные цветочные компании, как Hardy’s Cottage Garden Plants и Lifelike Flowers. Помимо этого, на рынке можно будет купить многолетние растения от садоводов-обладателей золотых наград цветочного шоу в Челси (Chelsea Flower Show).

Создатели рынка выступают за защиту окружающей среды, поэтому полиэтиленовых пакетов для упаковки растений вы не найдете. Вместо них в продаже появятся удобные и вместительные джутовые сумки с логотипом рынка.

Рынок находится возле паба George IV. Ближайшая станция метро — Тернем-Грин на линии Дистрикт. Точный адрес: Old Market Place, Chiswick High Rd, W4 2DR.

Узнать, какие растения чаще всего выбирают англичане, можно из нашего материала: Английский сад: чем он уникален и что в нем растет

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