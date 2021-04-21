Ежедневно более ста человек пытаются въехать в Британию с фальшивым тестом

Сотрудники пограничной службы выявляют поддельные документы

Ежедневно более ста человек пытаются въехать в Великобританию с поддельным тестом на COVID-19, пишет The Independent. Об этом рассказала на парламентском слушании сотрудница пограничной службы Люси Мортон.

Согласно действующим правилам, каждый, кто прибывает на территорию страны, должен предъявить тест с отрицательным результатом на коронавирус. Нововведение в равной степени распространяется и на вакцинированных путешественников.

Чаще всего фейковый документ можно опознать по орфографическим ошибкам или подделке уникального номера. Однако в большинстве случаев пограничной службе остается только верить человеку на слово.

«Мы верим людям, когда они говорят, что не были в стране из «красного списка» в течение последних 10 дней. Мы верим, что человек предоставляет реальный адрес, по которому он будет отбывать карантин», – рассказала Мортон.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) ранее сообщала о мошенниках, продававших фальшивые тесты пассажирам, прибывающим в аэропорт Шарля де Голля во Франции. Британские преступники также занимались подделкой тестов и просили за каждый документ около £100, пишет The Evening Standard.