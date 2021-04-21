«Оскар» кочевников?

Можно сколько угодно осуждать оскаровский расклад, вспоминать странных лауреатов прошлых лет, которых никто сегодня (да и никогда) не вспомнит, клеймить премию за политизированность и слишком тесную связь с прокатом, называть имена великих кинематографистов, которых за всю жизнь так и не наградили заветной статуэткой. Но так уж случилось, что более влиятельной кинопремии в мире пока нет. Поэтому просто назовем нескольких действительно лучших номинантов в категории «Лучший фильм», и если вы их еще не видели, осталось всего несколько дней, чтобы сделать это. Как минимум потому, что все они того заслуживают.

«Земля кочевников»

Если драма Хлои Чжао не получит главный приз в этом году, букмекеры разорятся, но, похоже, награда неизбежна настолько же, насколько заслуженна. «Земля» честно прошла путь от победы в Венеции до триумфа на «Золотом глобусе» и большинстве других премий оскаровской гонки, включая недавнюю BAFTA, где фильм победил в семи категориях. Мы уже подробно писали о нем, а в контексте «Оскара» важно, что это и документальный фильм, и игровой. Он и про каждого из нас – потому что в ситуации пожилой и бездомной (houseless) Ферн (Фрэнсис Макдорманд) может оказаться каждый, – и про настоящую героиню, свободолюбием и гордостью которой можно только восхищаться. Средний Запад, какого мы никогда не видели в кино, постапокалиптические одиночки в дешевых фургончиках как будто из массовки «Безумного Макса» – «Земля кочевников» завораживает и надолго остается в памяти. А заодно и говорит о самоизоляции больше, чем большинство из нас за этот год успело понять.



«Минари»

Ретродрама о корейских иммигрантах в Арканзасе – любимица критиков и тоже фаворит оскаровской гонки, пусть и без шанса на главный приз. Зато она победила на «Сандэнсе», а премию «Золотой глобус» хитро получила как фильм на иностранном языке, хотя в картине прилично и чисто американской речи. На «Оскаре» у фильма шесть номинаций, и он обязательно победит хотя бы в какой-то из них, потому что это важно для репрезентации флагманского мотива церемоний последних лет. Больше всего шансов у актрисы Юн Е-джон – на «Оскар» за женскую роль второго плана. Она сыграла корейскую бабушку, приехавшую за океан поддержать фермерский стартап семьи своей дочери. Бабушка живет в комнате с внуком-подростком, который ее на дух не переносит, а его родители в это время не слишком успешно пытаются свести концы с концами, копают колодец, выращивают семена, неловко заключают первые сделки. Брак трещит по швам, деньги заканчиваются, с бабушкой тоже случается несчастье – словом, веселого в фильме мало. Это суровое, хотя и полное ностальгической нежности кино об извилистом и коварном пути к американской мечте.



«Манк»

Суперхит «Нетфликса» от Дэвида Финчера – это кино по-настоящему (и, может быть, слишком) синефильское, полемическое, апеллирующее к мифологии золотого века Голливуда и переворачивающее наши представления о нем. Главный герой фильма – Герман Манкевич, для друзей Манк – сыгран Гэри Олдманом как эдакий вечно пьяный гений, который, слегка юродствуя, не стесняется высказывать жесткую правду самому Херсту, за что и оказывается на обочине судьбы и карьеры.



Но что еще интереснее, так это то, что сюжет фильма построен вокруг работы над сценарием «Гражданина Кейна», одного из важнейших шедевров мирового кинематографа, создание которого обычно приписывают исключительно Орсону Уэллсу. Финчер спорит с этим и доказывает, что именно близкое знакомство с Херстом привело Манкевича к написанию данного сценария со многими узнаваемыми для современников деталями. Это все равно как если бы кто-то из друзей Стива Джобса сделал фильм о как бы другом бизнесмене, но с интимными подробностями из биографии основателя Apple. А художественное совершенство «Манка» придает дополнительную убедительность аргументации Финчера, хотя наверняка слишком многим киноакадемикам она не покажется достаточной.

«Отец»

Лучшая роль сэра Энтони Хопкинса за неизвестно сколько лет – возможно, с момента выхода «Молчания ягнят». Под Хопкинса автор одноименной пьесы полностью переделал сценарий, чтобы героя звали Энтони и чтобы он был ровесником Хопкинса. Театральное происхождение этой драмы очень чувствуется. Все действие разворачивается в интерьерах – и как удивительно, как тонко Хопкинс передает всю палитру чувств своего персонажа!



Энтони страдает деменцией, в его памяти перемешаны события разных лет. Более того, мы смотрим на мир его глазами и вечно не можем понять, почему у нас дома мебель расставлена не так, как мы привыкли, а в гостиной нас ждет незнакомый мужчина. Правда ли это сын дочери? Тот ли он, за кого себя выдает? Да и у себя ли мы дома действительно, не зажились ли в гостях? На мельчайших нюансах Хопкинс передает растерянность, беспомощность, иногда панические атаки бывшего интеллектуала, светского льва (похоже), знатока флирта и язвительного острослова. Как Энтони прячется за сарказмом, как он срывается на горько-смешное хамство, как он ищет поддержки от взрослой дочери, которую уже давно замучил своими капризами, хотя и не отдает себе в этом отчета! А последнюю, между прочим, великолепно играет Оливия Колман – она, как и Хопкинс, номинирована на «Оскар». Всего же у драмы шесть номинаций – и способность надолго застревать в памяти, что только показывает, как правильно авторы картины надавили на многие наши болевые точки.