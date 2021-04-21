Уехать нельзя остаться

Как иностранным студентам после окончания британского вуза получить новую UK Graduate Route Visa

Когда учеба в университете подходит к концу, перед студентами всех образовательных уровней, не владеющими британским паспортом (а после «Брекзита» еще и привилегиями, которые раньше давали европейские паспорта), встает один из самых сложных и энергозатратных вопросов: как суметь остаться в Великобритании после окончания срока действия студенческой визы? Особенно острым он становится в условиях пандемии, когда бюрократические процедуры выглядят менее доступными и более запутанными.

Радостной новостью для студентов, выпускающихся после 2021 года включительно, станет недавно утвержденный правительством Великобритании маршрут иммиграции выпускников (Graduate Immigration Route), действующий с 1 июля 2021 года. Первые разговоры о новом типе визы начались еще в 2019 году, однако до этой весны министерство внутренних дел Соединенного Королевства не раскрывало подробностей и точных рекомендаций по ее получению. Эта виза стала своеобразным перезапуском визы post-study work, отмененной в 2012 году.

Как было раньше?

Ранее (начиная с 2012 года) иностранным студентам приходилось принимать решение в довольно сжатые сроки: в спешном порядке искать спонсора для рабочей визы Tier 2 (в настоящее время – Skilled Worker), открывать личное дело для предпринимательской визы Tier 1 (Entrepreneur / Graduate Entrepreneur), подаваться на временную визу Government Authorized Exchange Tier 5 или же подтверждать свой статус так называемого «исключительно одаренного лидера» для визы Tier 1 Global Talent. Безусловно, вдобавок к каждой визе прикладывается длинный список дополнительных требований и условий, которым кандидат должен соответствовать.

С учетом того, что до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза работодатель при выборе кандидатов на самую распространенную рабочую визу сначала смотрел на соискателей из Великобритании, затем на граждан ЕС и только после очередь доходила до граждан других стран, конкурс на вакансии был очень высоким, что уменьшало шансы недавних выпускников – иностранцев построить карьеру в стране. Все это добавляло дополнительную стрессовую нагрузку на студентов: многие были вынуждены совмещать поиск работы, собеседования и тестовые задания со сдачей финальных экзаменов.

Чем отличается новая виза Graduate Route?

Новый тип визы, UK Graduate Route, позволит иностранным выпускникам британских высших образовательных учреждений после завершения учебного процесса остаться в Соединенном Королевстве еще на два года (аспирантам – на три года) для работы или ее поиска. Другими словами, это означает, что для получения новой визы не обязательно иметь на руках приглашение от работодателя. С другой стороны, недавним студентам будет заметно проще получить желаемый offer, так как работодателю уже не потребуется спонсировать соискателя с новым типом визы на руках, как в случае с рабочей визой Skilled Worker.

Каковы условия для получения визы?

Безусловно, для получения визы Graduate Route есть ряд требований, пусть и не таких строгих, но от этого не менее важных. На визу могут претендовать иностранные выпускники всех высших образовательных уровней: бакалавриата, магистратуры, MBA и аспирантуры (PhD), если они:

– закончат обучение в Великобритании начиная с лета 2021 года включительно;

– к моменту подачи на визу успешно (оценка pass и выше) закончат высшее образование в одном из вузов Великобритании (о завершении образования университет будет обязан оповестить министерство внутренних дел);

– имеют действующую визу Student Tier 4 (то есть подаваться на нововведенную визу можно только до истечения срока действия текущей студенческой визы).

Также визу могут получить некоторые граждане ЕС (детали появятся на официальном сайте правительства Соединенного Королевства).

Когда нужно подавать визовое заявление?

Подача заявок на визу откроется с 1 июля 2021 года. Однако право на подачу визовой заявки возникает у студентов при ряде условий, которые зависят от года поступления, в том числе с учетом текущих ограничений на международные путешествия в ситуации коронавирусной инфекции:

1. Подавать заявление на визу можно только находясь на территории Великобритании.

2. Кандидаты, начавшие свое обучение в январе или феврале 2021 года, должны до 27 сентября 2021 года вернуться на территорию Великобритании для того, чтобы иметь возможность претендовать на получение нового типа визы.

3. Кандидаты, начавшие свое обучение осенью 2020 года, должны вернуться на территорию Великобритании до 21 июня 2021 года.

4. Кандидаты, начавшие свое обучение до осени 2020 года, не ограничиваются в сроках возвращения в Великобританию.

Что нужно иметь для подачи заявления на визу?

Для визы Graduate Route нужно будет самостоятельно подать отдельное заявление и заплатить визовый сбор. Кроме того, необходимо будет внести еще один иммиграционный сбор, на оплату медицинских услуг (Immigration Health Surcharge), чтобы покрыть каждый новый год, который будет проведен на территории Великобритании.

Для подачи на визу студент должен будет предоставить свой последний номер Confirmation of Acceptance for Studies (CAS), который каждый студент получает при поступлении в британский вуз.

Для подачи на визу не требуется иметь предложение о работе или спонсорство от университета.

Минимальные требования к размеру зарплаты кандидата не установлены.

Какие преимущества дает виза Graduate Route?

Главный плюс Graduate Route в том, что она позволяет недавним студентам без жесткого давления временных сроков искать себя на рынке труда Великобритании и пробовать себя в разных отраслях. Кроме того, она делает соискателей без британского паспорта более привлекательными для потенциальных работодателей, так как не обязывает компанию приобретать специальную лицензию для трудоустройства такого кандидата.

Главные преимущества визы Graduate Route:

1. Обладатели визы смогут работать по гибкому графику, свободно и неограниченное число раз менять место работы и развивать свой карьеру по желаемой траектории. Также виза не ограничивает количество часов на поиск работы.

2. Вид работы не регулируется визой (в рамках закона) – это могут быть неоплачиваемые и оплачиваемые стажировки, схемы для выпускников (graduate schemes) и работа full time.

3. Хотя сама виза не дает права на последующее получение вида на жительство в Великобритании, она позволяет переходить на другой тип визы, такой, например, как виза Skilled Worker.

Что будет, когда виза Graduate Route истечет?

Как уже было отмечено ранее, еще во время действия самой визы Graduate Route можно подать заявление на смену визового статуса в зависимости от ситуации (например, если кандидату спонсировали рабочую визу). Однако если до истечения срока визы статус не был изменен, ее обладатель будет вынужден покинуть территорию Великобритании. К сожалению, податься на визу Graduate Route второй раз будет уже нельзя.

Общее количество заявителей на визу не будет ограничиваться правительством. Соответственно, не стоит волноваться о том, чтобы заранее занять очередь. Тем не менее не стоит забывать, что в условиях пандемии обработка визовых заявлений может происходить дольше, чем обычно. Кроме того, обязательно обратите внимание на дату окончания вашей действующей студенческой визы, чтобы оставить достаточное количество времени для подачи на Graduate Route.

Желаем успехов!

Дополнительную информацию можно найти на сайте правительства Великобритании gov.uk.

Подготовила Анастасия Баклушина