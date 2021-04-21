Все на продажу

В середине апреля произошло знаковое событие: компании-производители выпустили суммарно более 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Британская аналитическая компания Airfinity отмечает, что производство растет в геометрической прогрессии. Если для выпуска миллиарда доз потребовалось несколько месяцев, то отметку в 2 млрд фармацевтические гиганты преодолеют уже к концу мая этого года. Рассказываем, какую прибыль могут принести компаниям вакцины и какие страны являются крупнейшими поставщиками в мире.

Запад и Восток

За время пандемии мировые политики несколько раз подчеркивали важность сотрудничества и командной работы. Однако с первыми попытками изобретения вакцины стало ясно: грядет большая гонка. Более десятка стран пытались придумать чудодейственное лекарство от коронавируса, однако вперед вырвались Великобритания, США (отдельно и в сотрудничестве с Германией), Китай и Россия, представившие миру вакцины AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Sinopharm и «Спутник V». По данным Launch and Scale Speedometer, в конце 2020 года богатые страны предварительно заказали 3,8 млрд доз вакцин от разных производителей, а все остальные страны мира – только 3,2 млрд. Это значит, что у государств с более высоким уровнем дохода есть возможность привить все население несколько раз, в то время как остальной мир испытывает трудности с вакцинацией даже тех, кто находится в группе риска.

Не обошлось и без скандалов. В январе этого года англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что не сможет до конца марта произвести 80 млн доз вакцины, обещанные по контракту странам Европейского союза. Срыв поставок объяснили отставанием от графика производства: у европейских заводов возникли сложности с воспроизводством основных компонентов препарата (а вот британские, к слову, работали по графику). В ответ Италия заблокировала поставку 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca в Австралию. Однако спустя два месяца ситуация стала диаметрально противоположной: из-за риска образования тромбов несколько стран Европейского союза решили не прививать этим препаратом людей из старших возрастных групп, сама Великобритания – граждан до 30 лет, а Дания полностью отказалась от его использования. Как видите, даже в этом серьезнейшем вопросе страны не смогли прийти к общему мнению и не выработали единую стратегию.

Пока Запад разбирался с количеством доз и срывами дедлайнов, Восток медленно, но верно шел своей дорогой. Китай поставляет вакцины в Бразилию, Индонезию, ОАЭ, Турцию, Перу, Чили, Сербию, Грузию и еще несколько государств. В отличие от западных производителей, китайские компании работают без задержек и срывов, что позволяет им периодически проявлять невиданную щедрость. Например, в феврале этого года Китай бесплатно отправил 100 тыс. доз Sinopharm в Республику Конго и простил им долг в $13 млрд, пишет Reuters. «Китай обладает огромными производственными мощностями и четко расставляет приоритеты, планируя поставить как можно больше доз в развивающиеся страны», – объясняет Антуан Бондаз, исследователь из французского Фонда стратегических исследований (Foundation for Strategic Research).

А вот Индия – совсем другое дело. До недавнего времени Институт сыворотки крови считался крупнейшим поставщиком препаратов от разных производителей (в том числе и CoviShield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca). Вакцины разошлись по 92 странам, однако в апреле количество заражений коронавирусом внутри страны снова возросло. Из-за этого британскому премьер-министру Борису Джонсону пришлось отменить запланированный визит, а Институт сыворотки крови ограничил почти все свои поставки за рубеж.

Власти США направили силы на скорейшую вакцинацию своего населения, но рассчитывают стать крупным экспортером после того, как их внутренние потребности будут удовлетворены. В успешности прививки сомневаться не приходится: 23% от общемирового количества сделанных уколов приходится на Штаты, сообщает Our World in Data. Президент Джо Байден пообещал предоставить 100 млн доз вакцин против коронавируса за первые 100 дней у власти, но управился всего за 58 дней.

С Россией все происходит с точностью до наоборот. Согласно опросу Reuters, 64% россиян не хотят вакцинироваться и считают COVID-19 новым видом биологического оружия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто выразила удивление тем фактом, что российское правительство никак не пытается развеять слухи и повлиять на вакцинацию граждан и при этом упорно продвигает препарат против COVID-19 в другие страны. В марте «Спутник V» занимал второе место в мире после вакцины AstraZeneca по количеству полученных одобрений иностранных регуляторов, в основном из стран Латинской Америки, Азии и Африки – им срочно нужна была вакцина для смягчения очередной волны пандемии. Однако одобрения от европейского регулятора все еще нет, из-за чего Россия не смогла войти в пятерку самых крупных экспортеров вакцины.

Топ-5 выглядит так (данные на 15 апреля 2021 года):

Страна Количество доз для применения внутри страны (альянса) Количество доз на экспорт Итого Китай 196 млн 166 млн 362 млн США 235 млн 3 млн 238 млн ЕС 122 млн 70 млн 192 млн Индия 115 млн 65 млн 179 млн Великобритания 18 млн 700 тыс. 19 млн

В марте президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин к лету 2021 года. По его словам, странам альянса удалось уладить неразбериху с поставками и теперь они готовы наверстывать упущенное как в экспорте, так и вакцинации своего населения. Глядя на таблицу, в это веришь с трудом, однако до лета еще есть время. Пожелаем ЕС удачи!

А что по деньгам?

Среди некоторых людей популярно мнение, что фармацевтические гиганты зарабатывают огромные суммы на продаже вакцин. До пандемии коронавируса этот тезис можно было с легкостью опровергнуть. По данным The Atlantic, в 2015 году общий объем продаж всех вакцин для взрослых и детей всеми фармацевтическими компаниями мира составил всего $24 млрд в год. Для сравнения: продажа препарата для лечения гепатита С «Совальди» приносит производителю $10 млрд в год. Однако с приходом пандемии коронавируса объем производства вакцин возрос, а с ним увеличилась и прогнозируемая прибыль.

Так, американская компания Pfizer, разработавшая вакцину совместно с немецкой фирмой BioNTech, ожидает заработать $15 млрд в 2021 году, сообщает Bloomberg. Единственное, что может омрачить их успех, – конкуренты Johnson&Johnson и Novavax, которые буквально наступают на пятки. К концу этого года Pfizer и BioNTech планируют поставить до 1,3 млрд доз по всему миру. Стоимость одной дозы двухфазной вакцины составляет $39 в США и $40 в Европейском союзе.

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует получить не менее $18,4 млрд от продаж, исходя из ранее заключенных соглашений о закупке, пишет Fox Business. Руководство компании уже объявило, что не собирается останавливаться, а будет только наращивать объемы производства вакцины в 2022 году. Стоимость препарата в США составляет $30, а в ЕС – $36.

Однофазная вакцина от компании Johnson&Johnson стоит гораздо дешевле – по $10 и 8,50 за укол соответственно, поэтому прибыль в этом году будет несколько скромнее, до $10 млрд, говорят аналитики.

Россия тоже имеет неплохие шансы заработать на экспорте вакцины от коронавируса, заявил изданию ИА REGNUM руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Стоимость одной дозы вакцины составляет порядка $10, а с учетом поставляемых объемов совокупная выручка в 2021–2022 годах может составить $30 млрд.

Стоит учесть, что прогноз выручки фармацевтических компаний осложняется сразу несколькими факторами. Во-первых, регуляторы некоторых стран не спешат одобрять вакцины. Во-вторых, непонятно, как долго будет длиться иммунитет после вакцинации, и возможно, что нам придется делать третий и четвертый уколы. В-третьих, есть риск появления новых штаммов, которые могут потребовать усовершенствования имеющихся препаратов. И последний, но не менее важный пункт, – побочные эффекты. Выявление сразу нескольких случаев тромбоза у пациентов (кстати, преимущественно женщин) заставило государства пересмотреть объемы поставок вакцин, что наверняка повлияет на итоговую прибыль. Любопытно будет сравнить прогнозируемые и реальные цифры в конце 2021 года.

Это только начало

В теории появление эффективных препаратов против COVID-19 должно было означать начало конца пандемии. Однако, как это часто бывает в реальности, при попытке решить одну проблему человечество столкнулось еще с несколькими.

В погоне за сногсшибательными результатами фармацевтические компании начали публиковать предварительные результаты клинических испытаний, часть из которых пришлось позднее пересмотреть, а данные – скорректировать. Например, на одном из этапов исследования ученые Оксфордского университета осознали, что неправильно рассчитали концентрацию вакцины. Это привело к тому, что некоторые участники третьей фазы клинических испытаний получили половинную дозу, пишет Bloomberg. Примерно в то же время команда окончательно определилась с количеством доз и интервалом прививок. В результате просчета и корректировки доз пришлось изменить объемы производства.

Поспешность публикаций объясняется очень просто: в тот день, когда компания объявляет о хороших результатах предварительных испытаний, ее акции резко возрастают. Это, в свою очередь, привлекает инвесторов, которые могут в нее вложиться и сами получат прибыль. Однако стоит ли игра свеч, если на кону миллионы человеческих жизней? Коммерциализация фармацевтической отрасли – не то, к чему стоит стремиться во время глобального кризиса в сфере здравоохранения. До начала следующей волны пандемии (а она, несомненно, когда-нибудь придет) нам необходимо сменить установки и начать руководствоваться интересами общества.